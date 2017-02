Geschickt abgelenkt

artikel-ansicht/dg/0/

Doch Aufsichtsrat und Gesellschafter lenken wieder einmal geschickt von ihrem eigenen Unvermögen ab, wenn sie jetzt Mühlenfeld an den Pranger stellen wollen. Der Aufsichtsrat war es, der schon beim großen Reinfall bei der geplanten BER-Eröffnung im Juni 2012 seiner Kontrollpflicht nur ungenügend nachgekommen war. Daran hat sich in den zurückliegenden fünf Jahren wenig geändert. Wenn Aufsichtsrats-Chef Michael Müller ankündigt, der Geschäftsführung jetzt noch mehr auf die Finger schauen zu wollen, ist das zugleich ein Eingeständnis, es zuvor trotz aller Pannen nicht getan zu haben. Seine Einschätzung, der BER stehe bei der aktuellen Start-Absage immerhin besser da als 2012, wirft ernsthafte Zweifel an Kompetenz und Wahrnehmung des Aufsichtsrats, nicht an Mühlenfeld, auf. Andreas Wendt