Schnapsidee

(MOZ) Das passt zu Karneval wie die Faust aufs Auge: Der Chef der Gewerkschaft der Lokführer, Claus Weselsky, will den Ausschank von Alkohol in den Zugrestaurants der Bahn verbieten lassen. Weselsky sorgt sich um die Mitarbeiter, die von alkoholisierten Gästen belästigt werden könnten.

Das hört sich fürsorglich und vernünftig an. Doch mit seinem Vorschlag trifft Weselsky den Nagel leider nicht auf den Kopf, sondern haarscharf daran vorbei. Denn die Fahrgäste, die sich im teuren Bordrestaurant der Züge einen ansaufen und dann auf die Mitarbeiter losgehen, dürften eher in der Minderzahl sein. Viel wahrscheinlicher ist es, dass Schaffner oder Zugbegleiterinnen von angetrunkenen Fußball-Fans am Wochenende blöd angemacht werden. Oder von feierwütigen Wochenendausflüglern. Der Unterschied ist, dass die nicht im Bordrestaurant saufen, sondern sich Bier und Schnaps gleich mitbringen oder eben schon besoffen in den Zug steigen (auch, um nicht alkoholisiert Auto zu fahren).

Man müsste schon jeden Alkohol im Zug verbieten und Promille-Kontrollen vor dem Einsteigen einführen, um die wahren Probleme in den Griff zu kriegen. Das dürfte keiner wollen. Mit einer alkoholfreien Zone in den Zugbistros jedoch ist keinem geholfen.Guido Bohsem