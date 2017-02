Buslinien in Neuruppin eingeschränkt

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (RA) Bus-Passagiere in Neuruppin müssen sich ab heute auf Veränderungen einstellen. Grund dafür sind die Bauarbeiten am Kreisverkehr an der Neustädter Straße. Betroffen von den Änderungen sind die Linien 711, 754, 759 und 771. Die Haltestellen Kreisverwaltung, Kränzliner Straße und Kränzliner Siedlung können nicht mehr angefahren werden. Die Ostprignitz-Ruppiner Personennahverkehrsgesellschaft (ORP) bittet seine Fahrgäste auf die Haltestellen Junckerstraße oder Behördenzentrum auszuweichen. Weitere Informationen gibt es auch telefonisch bei der ORP unter 03391 400618.