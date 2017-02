Applaus für Müllroser Cowgirls

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1555223/

Fotostrecke Der MCC feiert 35. Saison in Müllrose Der Müllroser Carneval Club (MCC) feiert die 35. Saison mit dem Motto -Hexenzumba, Narrenlauf...den MCC hält niemand auf- Abenveranstaltung im alten Forsthaus in Müllrose. © MOZ / Gerrit Freitag 1 / 38

Wenn Malte Berg aus Biegen sich auf Abendveranstaltung des Müllroser Carneval Clubs vorbereitet - "Ich freue mich wahnsinnig, es ist immer eine tolle Party" - dann kauft er nicht bei einem Discounter irgendein Polyester-Kostüm, er holt auch nicht ein altes Halloween-Gewand aus dem Schrank, nein, er stellt jedes Jahr ein neues Outfit zusammen. Im Februar 2017 wollte er als Manta-Fan auftauchen, die Stimmung der Action-Komödie "Manta, Manta" aus dem Jahr 1991 hatte es dem 27-Jährigen angetan. Also kaufte er sich eine entsprechende Jeansjacke, Manta-Aufnäher, Fuchsschwanz, Perücke, Brille und passende Stiefeletten - man konnte bei dem Auftritt von Malte Berg denken, gleich kommt Til Schweiger um die Ecke. So wie der Biegener gaben sich die Besucher im Ex-Forstgebäude mächtig viel Mühe - da sah man in dem toll dekorierten Saal Hexen, einen Harlekin, Obelix ("Asterix kann heute nicht") und Sträflinge.

MCC-Präsident Michael Härtel und der Elferrat konnten die gutgelaunten Jecken aus dem Schlaubetal begrüßen, Thomas Kühl führte als Moderator in gewohnt freundlich-humorvoller Weise durch das Programm. Die besondere Stärke des Müllroser Faschings sei es, so erläuterte der bekennende Karnevalist Ulrich Zimmer, dass man alles schon seit Jahren mit eigenen Mitgliedern gestalten kann. "Bei uns geht es familiär zu", betonte er. So spielt beispielsweise Michael Schneider den Gardehauptmann, der diesjährige Prinz ist sein Sohn Eric. Oder Annika Härtel (17), Tochter des Präsidenten, trainiert Tanzensembles und ist selber beim Damen-Ballett mit aktiv. "Ich war noch niemals beim Karneval im Rheinland. Daher kann ich nichts zu möglichen Unterschieden sagen. Aber ich weiß, dass unsere Müllroser Abendsitzungen super sind", sagte die Schülerin, die das Beeskower Gymnasium besucht.

Aus den eigenen Reihen stammt das Duo "Heinz und Ralf", das mit seinen humorvollen Auftritten stets viel Gelächter erntet. In diesem Jahr hatten Ralf Röschke und Heinz Stadler mit den Themen Müllroser Weihnachtsmarkt, Tourismus-Streit und Wahl des Amtsdirektors geradezu Steilvorlagen für ihre kabarettistischen Betrachtungen. Sie flochten auch einen ernsten Gedanken mit ein - Heinz und Ralf eilten von Tisch zu Tisch und fragten: "Wie viele Ehrenamtliche treten in diesem Programm mit auf?". Die richtige Antwort: Mehr als 70. Eine beachtliche Zahl, betonten sie.

So ging es unterhaltsam weiter - Tusch, Ansprache und eine Tanzaufführung beispielsweise der MCC-Cowgirls und der Mühlenweiber. In die Bütt stieg Stadtschreiber Matthias Dorn, der mit viel Applaus belohnt wurde. Zwischendurch waren die Zuschauer gefordert, auch sie durften zum Tanz aufs Parkett.

Zum Ende des offiziellen Teils gaben die Narren den Stadtschlüssel, den sie seit dem 11. November übernommen hatten, an Bürgermeister Detlef Meine zurück. Thomas Kühl machte darauf aufmerksam, dass man in dem Gebäude wieder in den Mai hineintanzen wolle. Eine Kommune wie Müllrose, die so wächst und wirtschaftlich robust ist, braucht auch solche kulturellen Angebote wie den MCC-Karneval. Wo übrigens der Präsident nicht oben sitzen blieb, sondern beim Männerballett im Narrenkostüm mit auftrat - welcher Verein kann so etwas schon bieten? Und als die Uhr längst nach Mitternacht zeigte, tanzten die Jecken immer noch, einige nun sogar auf den Tischen.