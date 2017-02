Fußball-Auftakt sparsam

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) Wohl dem Verein, der bei den derzeit vorherrschenden Witterungsverhältnissen über einen Kunstrasenplatz verfügt - zumindest in diesen Klubs können sich die Verantwortlichen die Wetten um etwaige Spielausfälle getrost verkneifen. Ansonsten fielen zum Rückrundenauftakt des Fußballkreises Ostbrandenburg zahlreiche Begegnungen den Platzverhältnissen zum Opfer. In der Kreisoberliga gab es drei Spielabsagen. In der Kreisliga Nord fand lediglich eines der angesetzten Spiele statt, in der Staffel Mitte hielten sich die Spiele und Ausfälle die Waage und in der Süd-Staffel standen zwei ausgetragenen Begegnungen vier Absagen gegenüber.