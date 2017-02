Beratung aus erster Hand

artikel-ansicht/dg/0/

"Auf die Frankfurter ist Verlass", sagt Messe-Veranstaltern Achim Dankert zufrieden. Die ersten Besucher hätten schon um 9.30 Uhr vor der Tür gestanden, die daraufhin eine halbe Stunde eher als geplant geöffnet wurde. "Das Baujahr steht in den Startlöchern. Wer bauen will, findet bei uns alle Gewerke, kann sich informieren, ohne Verpflichtungen einzugehen und das, was die Aussteller vorschlagen, nebenan bei der Verbraucherzentrale prüfen lassen", beschreibt Dankert sein Konzept, das er mit der Oderland-Bau 2017 bereits zum dritten Mal in Folge offenbar erfolgreich fährt.

Auch Uwe Hamann, Geschäftführer der Firma Harmonie Hausbau aus Neuzelle, der erstmals wieder bei der Messe dabei ist, zeigt sich von der neuen Form angetan. "Es geht nicht darum; Besuchermassen anzulocken, sondern Leute mit echtem Interesse und konkreten Anfragen - und das ist gelungen", sagt er. Seine Firma teilt sich den Messestand mit der Oder-Betonwaren GmbH (OBW). Deren kaufmännische Leiterin Jutta Bernhardt präsentiert den Besuchern Klimaleichtblock (KLB)-Steine, die seit 1998 in dem Werk in Eisenhüttenstadt produziert werden. Nancy Völker und Mirko Blaesner, potentielle Bauherren aus Müncheberg, sind angetan von dem leichten Material, das laut Jutta Bernhardt für sehr gute Wärmedämmung, Schallschutz und ein gutes Raumklima sorgt.

Einen besonderen Hingucker hat der Frankfurter Tischler Uwe Büttner für die Messe gefertigt: Ein mehrstöckiges Hochbeet, dekoriert mit bunten Primeln, Salat, Möhren und Radieschen. Damit will er auf die Stärken des kleinen Handwerksbetriebes aufmerksam machen. "Wir sind unabhängig von der Industrie und können flexibel auf individuelle Kundenwünsche eingehen. Geht nicht, gibt es bei uns nicht", sagt er.

Auf Individualität setzt auch Frank Roeck aus Rosengarten mit seinem Blockhausvertrieb. "Die Zeiten der Gartenhäuser sind vorbei, heute wollen die Leute Carports mit integrierten Gerätekammern und Terrassenüberdachungen", sagt er und fügt hinzu: "Wir brauchen den direkten Kontakt zum Kunden, deshalb sind wir auf der Messe." Seine Frau, Karin Roeck, bedauert allerdings, dass nur wenige kleine Handwerksbetriebe vertreten sind.

Präsent sein will auch die Fassadenreiniger GmbH aus Trebbin, die bereits zum zweiten Mal bei der Oderland-Bau dabei ist. "Wir stellen unser neues Produkt vor", erklärt Kundenbetreuer Thomas Schmolt. Dabei werde das Fassadenabwasser aufgefangen, gereinigt und wieder verwendet.

Das dritte Mal infolge präsentieren sich die Frankfurter Stadtwerke auf der Baumesse. "Das Publikum ist sehr interessiert", sagt Sprecherin Antje Bodsch, "vor allem Leute aus der Umgebung fragen gezielt nach unserem Angebot."

Zufrieden ist Messebesucher Frank Weber aus Glienicke. "Ich habe nach einer Entkalkungsanlage für unser Einfamilienhaus gesucht und bin bei einem Anbieter fündig geworden", sagt er.