Sport, Spiel und ganz viel Spaß

Petershagen-Eggersdorf (MOZ) Die Kita Traumzauberland aus dem Hoppegartener Ortsteil Waldesruh hat am Sonnabend bei der 13. Auflage der Hallen-Kita-Olympiade des Kreissportbunds (KSB) für die Region Strausberg den Siegerpokal aus dem Vorjahr verteidigt. Am Start waren zwölf Teams.

Erstmals hatte die Abteilung Breitensport des Kreissportbunds die traditionelle Veranstaltung in der Petershagener Giebelseehalle durchgeführt. "Wir wollten das mal woanders machen", sagte KSB-Vorsitzender Dieter Schäfer. Schließlich seien ja auch nur zwei Kitas aus Strausberg dabei.

Auf die gute Stimmung hatte der Ortswechsel ganz offensichtlich keinen negativen Einfluss. Zahlreiche Eltern, Großeltern und andere Verwandte waren in die Giebelseehalle gekommen, um ihre jeweiligen Kita-Teams anzufeuern.

Als besonderer Gast wurde diesmal die CDU-Landtagsabgeordnete Kristy Augustin begrüßt, die die Veranstaltung offiziell eröffnete. Nach der traditionellen Erwärmung wurde es dann ernst. Die zwölf Teams - die Kita Nord aus Strausberg war mit zwei Mannschaften angetreten - mussten die traditionellen Disziplinen absolvieren: Sprint, Ballrollen, Schubkarreslalom Rollerrennen, Sackhüpfen, Ballstoßen und die große Abschlussstaffel.

Benny Zahn, Abteilungsleiter Breitensport beim KSB sorgte mit seinen Ansagen dafür, dass der Zeitplan weitgehend eingehalten wurde. Den Kindern die Aufregung nehmen, konnte allerdings auch er nicht. Ebenso wenig wie die anderen Helfer der Breitensport-Abteilung, die wiederum für Organisation und Durchführung verantwortlich zeichnete.

Auch in diesem Jahr war die Begeisterung unter den Kindern groß. Henry ging für die Fredersdorfer Kita Wasserflöhe ins REnnen. Der Sechsjährige freute sich besonders auf das Rollenrennen und hatte neben seiner Mutter auch noch seinen Onkel mitgebracht.

In der anderen Ecke der Halle sitzen die Kita-Kinder vom Traumzauberland beieinander, die sich wie im Vorjahr denen anderen Teams überlegen zeigten. Dabei mussten sie kurzfristig improvisieren. "Bei uns sind nämlich zwei kranke Kinder ausgefallen", erklärte Erzieherin Elke Günzler. Das wievielte Mal die Einrichtung bei dem Wettbewerb mitmacht, weiß sie gar nicht genau. "Auf jeden Fall schon sehr lange", sagt sie schließlich nach kurzer Denkpause. Derweil freute sich Emila vor allem auf das Sackhüpfen, während sich Manja im Sprint besonders stark fühlte.

Wer nicht zu den Selbstversorgern gehörte oder bei den Eltern auf der Zuschauerbank mit Essen und Trinken versorgt wurde, der konnte auf das Imbissangebot in der Giebelseehalle zurückgreifen. Die Versorgung hatte die Abteilung Breitensport in die eigenen Hände genommen. "Die Preise sind wirklich gut, da braucht niemand zu meckern", fand beispielsweise Inge Kraft. Die Petershagenerin hatte in der MOZ von der Kita-Olympiade gelesen und wollte sich nun mal selbst ein Bild davon machen. "Schön, dass es das gibt. Wie man hört und sieht, gefällt es den Kindern, und allein darum geht es doch", befand die Mittfünfzigerin.