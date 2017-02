Geschichte aus dem Kassenbuch

artikel-ansicht/dg/0/

Als Beweis gilt das originale Kassenbuch mit dem Gründungsdatum im Jahre 1927. Der tintenblaue Stempel zeigt einen Fisch und den Namen "Angelverein Tarmow und Umgegend". "Ein ungewöhnlicher Name", bemerkte Frank Kaiser. Er, Mitglied seit 1973 und seit 14 Jahren Vorsitzender, begrüßte am Vormittag gut drei Dutzend Gäste zur Feierstunde im Gemeindehaus . Als erste kamen Bernhard und Erika Drietchen. Das Paar kann viel erzählen aus all den Jahren des Vereins. So zum Beispiel, dass Bernhard bereits seit mehr als 60 Jahren Mitglied ist. Er hat die Angel-Gene von seinem Opa Rudolf Neumann, einem der Mitbegründer. Aber auch Erika kann auftrumpfen, denn ihr Vater Hermann Reckin saß damals ebenfalls als Gründungsmitglied im Boot.

Nachdem Frank Kaiser Glückwünsche und Geschenke entgegengenommen hatte, las er einige Auszüge aus den Vereinsprotokollen der 1920er-Jahre vor, die der damalige Schriftführer Paul Hemmerling geschrieben hat. Kaiser hatte alle aus dem akribisch geführten Kassenbuch, in dem steht, dass 23 Angler am 26.Februar 1927 in der Gaststätte den Verein gründeten. Als erster Vorsitzender wird darin Albert Bethge genannt.

Damals wurden Beiträge von 60 Pfennig und einer Mark Provision als Sonderbetrag festgesetzt, die von den Anglern monatlich zu entrichten waren. Regelmäßig fanden Versammlungen statt, die meist erst nach Mitternacht geschlossen wurden. Für die Nachwelt ist mit den Protokollen eine wertvolle Chronik entstanden. Diese lässt viele Angler aufhorchen und auch schmunzeln. So beispielsweise: "Am 18.6.1927 wurde vom Vorstand festgestellt, dass einige Mitglieder Fischräuberei betrieben. Es wurde beschlossen sie mit fünf Mark zu bestrafen." Am 14.1.1928 wurde ein Vergnügungsausschuss für das bevorstehende Stiftungsfest gebildet. Damals hielt der Kassenwart das Geld bereits gut zusammen. Auch der erste Anglerball dauerte bis in die Morgenstunden. Die Eintragungen in dem Kassenbuch enden am 17.Mai 1930. Die weiteren Seiten aus dem Vereinsbuch wurden herausgetrennt und beginnen erst wieder 1949. "Schuld war wohl der Krieg, da durfte es keine Namenslisten geben, die man hätte verfolgen können", so Frank Kaiser.

Der Verein formierte sich 1949 wieder neu. Alle verbliebenen Mitglieder traten wieder ein. Die insgesamt 66 Angler kamen aus Tarmow, Hakenberg, Linum, Fehrbellin, Börnicke und sogar Berlin. Den Vorsitz übernahm anfangs Alfred Messal. Mit mehr als 100 Mitgliedern zählte der Verein 1971 zu den stärksten Sportvereinen der Gegend. Heute zählt er noch 72 Mitglieder, davon zwei Frauen und sieben Schülern.

Auch wenn nach der Wende viel Petrijünger ausschieden, nutzten andere die Chance und gründete den Verein neu zum Angelverein Tarmow. Sie pachteten den durch den Bau der Autobahn entstandenen See und machten ihn zum Vereinsgewässer. Als 1994 das Vereinshaus "Der pfeifende Fuchs" abbrannte, mussten die Angler einen Tiefschlag hinnehmen. Seitdem es das Gemeindehaus gibt, treffen sie sich nun dort. Der traditionelle Anglerball soll im August stattfinden.