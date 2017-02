artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Mehl, Hefe, Sauerteig: Zahlreiche Familien und etliche Solisten kamen am Sonnabend auf den Beeskower Awo-Erlebnishof an der Lübbener Chaussee, um unter fachmännischer Anleitung Brot nach Omas Rezept zu backen.

Manuela Hertrampf besuchte Sonnabend mit Tochter Aurelie (10) den Beeskower Kinder- und Jugend-Erlebnishof der Arbeiterwohlfahrt. Sybille Wittchen kam mit ihrer Emma, die schon elf ist. Alle sind sie in Mixdorf zu Hause. "Sybille und ich arbeiten in einer Müllroser Firma. Als sie mir vor ein paar Tagen die MOZ-Ankündigung über diesen Backtag unter die Nase hielt, war ich sofort aus dem Häuschen. Mein erster Gedanke: Das ist doch was für Aurelia und Emma..."

Emma war von Anfang an begeistert. Bei Aurelie hielt sich die Lust aufs Backen nach Omas Rezept anfangs in Grenzen. Hefe in der Schüssel zerkrümeln; Mehl mit Sauerteig, Wasser, Salz und Zucker mischen; dann den Teig kneten, kneten, kneten - Teenager haben Sonnabend um Halbzehn vermutlich andere Wünsche. Als Aurelie aber kurz vor Mittag ihr Selbstgebackenes und Duftendes in den Händen hielt, strahlte ihr ganzes Gesicht.

"Wir bieten diese Backtage als Wochenend-Angebot für Beeskower und Bürger der Region mehrmals im Jahr an. Für unsere kleinen Gäste, die Schulausflüge nutzen, um sich bei uns ein paar Tage aufzuhalten, sowieso", informierte Manuela Lehmann, im Erlebnishof Wirtschafts- und Küchenleiterin. Vor sechs Jahren registrierte der Awo-Erlebnishof 4800 Übernachtungen, 2016 waren es bereits 13 000.

Die Kinder- und Jugendeinrichtung an der Spree, die sich vor allem über Besucher aus Brandenburg und Berlin freuen kann, ist damit fast an ihre Kapazitätsgrenze angelangt. Manuela Lehmanns Kollegen Birgit Letsch, Anita Tänzel und Michael Chriske versorgten Sonnabend drei Gruppen, die sich für Kurse um 9 Uhr, 12.30 oder 15 Uhr angemeldet hatten, mit Zutaten und manchen Ratschlägen. Remo Dähne fütterte indes den Backofen neben dem Spielplatz. "Er wird mit Hartholz auf 400 Grad aufgeheizt. Dann entferne ich die Glut und fege den Ofen aus. Er wird schließlich auf 280 Grad abgekühlt, damit der Teig nicht verbrennt", klärt Dähne auf. Er ist einer von elf festangestellten Awo-Mitarbeiter. Die Backzeit beträgt etwa 25 Minuten. Das Brot sei fertig, wenn Klopfgeräusche hohl klingen.

Volkmar Labitzke war mit 69 Jahren Nestor in der Sonnabendmorgen-Runde. "Ich habe als junger Mann oft gebacken. Vor allem auf mancher Törn mit unserer Segelyacht", erzählte der Storkower, bis zur politischen Wende in West-Berlin zu Hause. Jetzt, am Back-Sonnabend, wollte er altes Wissen wieder auffrischen. "Neun Uhr als Kurstermin war meiner Sandra, mit der ich jetzt 47 Jahre verheiratet bin, etwas zu früh. Ich habe ihr versprechen müssen, ein schmackhaftes Brot mitzubringen", erzählte der gelernte Tischler. Auf der Ostsee-Insel Fehmarn besaßen er und seine Frau ein klitzekleines Häuschen. "Von dort segelten wir Richtung Schweden. Wir hatten immer Mehl, luftdicht verschlossen, an Bord. Ging das Brot aus, wurde neues im Römertopf gebacken."

"Wie das denn?", fragte Nicole Raffaelli interessiert. Die Zittauerin, derzeit auf Verwandtenbesuch, hatte mit Sohn Alex "Lust aufs Backen. In so angenehmer Atmosphäre macht das ja auch besonders Spaß." Bäcker-Nachbar Labitzke erzählte, Erd-öfen gehören weltweit zu den ältesten Kochtechniken. "Auf die in einer Mulde von einem Feuer erhitzten Steine wird der abgedichtete Römertopf mit dem fertigen Brotteig gestellt. Dann Erde drauf. Der Topf bleibt nun für drei bis vier Stunden in dem Erdloch. Dann kann er ausgegraben und ein fertiges Brot genossen werden."