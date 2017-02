Des süße Gift des Nationalismus

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Die Dänen, so bestätigen Umfragen es immer wieder, sind ein glückliches Volk, erfolgreich in Wirtschaft und Handel, wohlhabend. Dennoch gärt auch dort das Gift des Nationalismus. Die Gründe liegen in der Kehrseite des Erfolgs, der auf Weltoffenheit, internationaler Vernetzung und permanenter Flexibilität beruht. Mit anderen Worten: Die Globalisierung erzeugt Gegenkräfte, die ihre Sorge um Sprache, Kultur, die "nationale Identität" artikulieren. Man beschwört die alten Verhältnisse - ohne Fremde -, sucht Halt im Gestern und in vergangener Größe. In dieser Sehnsucht steckt eine der Wurzeln des neu erstarkten Nationalismus in Europa.

artikel-ansicht/dg/0/1/1555247/

Den dänischen Politiker Søren Espersen muss man außerhalb Dänemarks nicht kennen. Immerhin ist er Vizechef der Dänischen Volkspartei, der zweitstärksten Kraft im Parlament. Er hat nun daran erinnert, dass sein Land einst größer war und eine Revision der Grenzziehung zu Deutschland gefordert. Es ist - nach Lage der Dinge - eine Kuriosität, nichts weiter. Dänemark ist ein kleines Land mit vielen vernünftigen Leuten, das niemanden bedroht.

Espersens Äußerung verweist indes auf einen Aspekt der europäischen Geschichte, der sich noch immer nicht ganz beruhigt hat - und in manchen Regionen auch wieder aktuell geworden ist. Europas Grenzen sind in der Historie vielfach hin- und hergeschoben worden und oft das Ergebnis von Kriegen. Wer an Grenzen rüttelt, rührt an einem sehr heiklen Thema.

Während aber über einen dänischen Sonderling gelächelt werden kann, stellt sich die Lage bei - zum Beispiel - Viktor Orbán schon ganz anders dar. Der hegt und pflegt, nicht als Außenseiter, sondern als Regierungschef, seinen großungarischen Traum. Hätte er die Machtmittel eines Wladimir Putin zur Verfügung, herrschte auf dem Balkan Alarm. Putin hat die Mittel - und er hat sie auf der Krim auch eingesetzt. In der Ukraine führt er einen verdeckten Krieg. Den Zerfall des einstigen sowjetischen Imperiums bezeichnete er einst als größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts. Im Reinen mit der Nach-Imperiumszeit ist er nicht.

Man stelle sich vor, irgendwo anders in Europa würden mit Blick auf die Vergangenheit einmal gezogene Grenzen wieder in Frage gestellt, gar einseitig verändert oder auch nur verlorener Größe nachgetrauert - in einem Staat wie Deutschland -, der Kontinent stünde in Aufruhr.