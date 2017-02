Polizeibericht Eberswalde vom 26.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Klandorf. Ein entgegenkommendes Fahrzeug habe ihn bei Klandorf in einen Unfall verwickelt und sei dann geflüchtet, teilte ein 69 Jahre alter Autofahrer am Sonnabend den Polizeibeamten auf der Straße zwischen Wandlitz und Zerpenschleuse mit. Die Beamten merkten gleich, dass die Schäden auf der rechten Autoseite nicht zu seinen Angaben passten. Sie fanden Baumrindenreste am Lack. Der Mann pustete 2,02 Promille Alkohol. Er muss mit dem dauerhaften Entzug der Fahrerlaubnis und einer Strafanzeige wegen des Vortäuschens einer Straftat rechnen.

Streit gipfeltin Schlägerei

Bernau. Wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz müssen sich drei Männer verantworten, die in der Nacht zum Sonnabend auf einer Privatfeier in einem Club im Gewerbegebiet Albertshof nach einem Streit einen Mann körperlich angegriffen haben.

Unbekannte stehlen Mediatechnik

Eberswalde. In der Nacht zum Sonnabend sind Unbekannte in einen Bungalow der Kleingartenanlage Erlengrund eingebrochen, indem sie die Eingangstür aufgehebelt haben. Die Täter entwendeten Mediatechnik. Zur Höhe des Sachschadens gab es keine Angaben.

Einbruch übers Arbeitszimmer

Wandlitz. Bereits am Freitagvormittag sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Wandlitz eingedrungen, indem sie das Fenster des Arbeitszimmers aufhebelten. Sie stahlen unter anderem eine Brieftasche mit Bargeld und diverse persönliche Dokumente. Die Ermittlungen der Polizei zu dieser Straftat dauern an.