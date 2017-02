Polizeibericht Strausberg vom 26.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Neuenhagen. Unbekannte sind am Sonnabendnachmittag in ein Einfamilienhaus an der Friedensstraße eingebrochen. Sie haben Schmuck und Elektrotechnik gestohlen. Der Schaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt.

Einbruchin Arztpraxis

Rüdersdorf. Am Wochenende ist in eine Arztpraxis in der Otto-Nuschke-Straße eingebrochen wordene. Ob etwas fehlt, ist noch unklar. Daher gibt es auch zur Schadenshöhe derzeit noch keine Angaben.

Torantriebedemontiert

Petershagen-Eggersdorf. Von einem Grundstückstor eines Privatgrundstücks im Ortsteil Petershagen, Eggersdorfer Straße, sind in der Zeit zwischen Mitternacht und Sonnabendmorgen, 6.30 Uhr, zwei Torantriebe demontiert worden. Der Schaden beläuft sich auf rund 1000 Euro.

Rucksack aus Pkw entwendet

Hönow. Aus einem Pkw Skoda, der am Freitagnachmittag auf dem Parkplatzeines Einkaufszentrums in Hönow stand, entwendeten Unbekannte zwischen 16.30 und 16.40 Uhr einen Rucksack. Dieser war von außen sichtbar. Darin befanden sich elektronische Geräte, Werkzeug und diverse Dokumente. Der Schaden wird mit etwa 700 Euro angegeben.

1,58 Promille Atemalkohol

Hoppegarten. Eine Berlinerin ist am späten Freitagabend um 22.54 Uhr mit ihrem Fahrzeug im Ortsteil Dahlwitz-Hoppegarten bei einer Verkehrskontrolle gestoppt worden. Bei der 54-Jährigen wurde ein Atemalkoholwert von 1,58 Promille festgestellt.

Diebe stiegendurch Fenster ein

Petershagen-Eggersdorf.In der Petershagener Ernst-Thälmann-Straße haben Unbekannte in der Nacht zum Sonntag ein Fenster eines Wohnhauses aufgedrückt. Dadurch stiegen sie in das Haus. Nach derzeitigem Stand wurde Bargeld gestohlen. Die Tatzeit liegt zwischen 23 und 6 Uhr morgens.