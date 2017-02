Polizeibericht Frankfurt (Oder) vom 26.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Ein Zeuge berichtete am Sonnabendvormittag der Polizei, dass in der Berliner Straße ein Seat über die gesamte Fahrbahnbreite gewendet hat und dabei gegen eine Hauswand gestoßen ist. Nach der Kollision stellte der Fahrer das Auto wieder in der vorher genutzten Parktasche ab und verschwand. Doch Polizisten suchten den Halter des Autos auf, der auf die Beschreibung des Zeugen passte. Der 39-Jährigestand erheblich unter Alkohol, ein Test ergab 2,01 Promille. Nun erwartet ihn ein Strafverfahren wegen Gefährdung im Straßenverkehr und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort.

Angetrunken am Steuer

Am Sonntag kontrollierten Polizisten um 4 Uhr in der Heilbronner Straße einen Pkw BMW. Bei dem 24-jährigen Fahrer wurde erheblicher Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,15 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Auto steht in Flammen

An der Gerhard-Neumann-Straße stand am Freitag ein Pkw in Brand. Das Feuer wurde jedoch schon vor Ankunft der Feuerwehr gelöscht. Feuerwehrleute klemmten die Batterie ab. Das Fahrzeug wurde offensichtlich nicht mehr genutzt, es soll dort schon länger gestanden haben.

Der Blitzer der Stadtverwaltung steht heute unter anderem am Südring. Am Dienstag wird die Geschwindigkeit der Fahrzeuge auf demBuschmühlenweg gemessen.

Blitzer

Feuerwehr