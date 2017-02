Polizeibericht Gransee vom 26.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1555255/

Nieder Neuendorf. 17 Bungalows in der Kleingartenanlage am Keilerweg wurden zwischen Donnerstag und Freitag aufgebrochen. In allen Fällen hebelten die Täter die Eingangstüren auf und durchwühlten die Innenräume. Aus einem Bungalow wurden Knicklichter entwendet. Die Kripo sicherte Spuren.

Hakenkreuz auf Auto

Oranienburg. In der Nacht zu Sonnabend besprühten unbekannte Täter drei in der Walther-Bothe-Straße geparkte Autos mit schwarzer Farbe. Auf einen VW wurde ein 20 mal 20 Zentimeter großes Hakenkreuz geschmiert. Deshalb wird nun wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt.

Schmuck entwendet

Borgsdorf. Zwischen 17 und 20.45 Uhr drangen Einbrecher am Sonnabend gewaltsam über die Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Karl-Marx-Straße in Borgsdorf ein. Es wurden sämtliche Räume durchwühlt und Schmuck entwendet. Schaden: 2 500 Euro.

Drei Verletzte

Oranienburg. Ein 40-jähriger Fiat-Fahrer stieß Freitag gegen 18.10 Uhr an der Anschlussstelle Oranienburg-Nord beim Abbiegen von der B96 auf die L 191 mit einem vorfahrtsberechtigen Peugeot zusammen. Der 61-jährige Peugeot-Fahrer und seine 58-jährige Beifahrerin sowie der Fiat-Fahrer wurden verletzt. Sie kamen in Krankenhäuser.