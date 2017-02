Polizeibericht Seelow vom 26.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg. Bei Verkehrskontrollen haben Beamte der Polizeiinspektion MOL am Wochenende mehrere Fahrzeugführer angetroffen, die unter Alkohol- oder Drogeneinfluss standen. So am Sonnabendabend eine 54-jährige Berlinerin auf der B1 in Dahlwitz-Hoppegarten. Ihr Atemalkoholwert von 1,58 Promille zog den sofortigen Entzug des Führerscheins nach sich. Ein 40-Jähriger wurde ebenfalls am Sonnabendabend auf der Schöneicher Landstraße in Rüdersdorf unter Einwirkung von Drogen festgestellt. Nach der Blutentnahme wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

Einbruch inzwei Bungalows

Seelow. In der Nacht vom Donnerstag zum Freitag sind bislang unbekannte Täter in zwei Bungalows in der Kleingartenanlage „Sonnenschein“ in Seelow eingebrochen. Sie entwendeten diverse Werkzeuge. Der Schaden wird auf mehr als 500 Euro geschätzt.