Polizeibericht Beeskow vom 26.02.2017

Beeskow (moz) Eisenhüttenstadt (MOZ) In fünf Garagen im Garagenkomplex Seeberge brachen unbekannte Täter in der Zeit zwischen Freitag um 15 Uhr bis Sonnabend um 9 Uhr ein. In die Räume gelangten der oder die Täter durch Zerstören der Vorhängeschlösser oder Aufhebeln der Garagentore.