70 ist das neue 40

Den vertrat am Sonnabend auf bezaubernde Weise und als einer der Höhepunkte des Festivals, die US-amerikanische Sängerin Dee Dee Bridgewater. Der 70-jährigen wird gern die musikalische Erbschaft von Ella Fitzgerald, Sarah Vaughn und Billy Holiday angedient. Mit solchen Ordensverleihungen ist die Sängerin immer abgeklärt und spielerisch umgegangen - meist verbunden mit kreativen musikalischen Antworten.

Was auch am diesem Abend im großen Saal des Konzerthauses zu hören ist. Anstelle einer klassisch aufspielenden Formation bringt sie den Trompeter Theo Croker mit. Der hat auf der Bühne die Band DVRK Funk (gesprochen "dark funk") hinter sich.

Kroker gehört einer neuen Trompetergeneration an, zu der auch Christian Scott oder Ibrahim Maalouf zählen - alle mehrfach schon in Berlin, aber auch in Neuhardenberg zu Gast. Sie machen eine Musik, die stilistisch neben Jazz auch R&B, Hip-Hop, Soul, Beats und Sounds in sich trägt. Ein neues Jazzkonzept, dass die 100 Jahre alte Tante verjüngen will.

Ganz so revolutionär ging's dann im Konzert mit ihrer Mentorin Dee Dee Bridgewater doch nicht zu. Die ist gut aufgelegt, scherzt und singt einen Querschnitt ihrer CD-Produktionen. Die warme Stimme kommt von den Tiefen des Blues ihrer Heimatstadt Memphis Tennessee und schwingt sich hinauf in Aretha-Franklin-Höhen. Sie singt "I can't Help It" von "wie hieß der noch mal? Ach ja: Michael Jackson" aus dem Jahre 1979. Es gibt "Blue Monk" des Komponisten und Pianisten Thelonius Monk - ein Titel, den Abbey Lincoln sang und vor der sie sich - was angetragene Erbschaften angeht - tief verbeugt.

Am Ende des Konzerts, nach mehreren glänzenden Soli der Musiker und mit einer Musikerin, die ihrer Urheimat Afrika nachspürt und dem fast untergegangen New Orleans Referenz erweist, gibt es noch einen ungeplanten emotionalen Moment: Nach dem Duett mit dem Pianisten Michael King von "What A Wonderful World", bricht die Sängerin in einen Weinkrampf aus. Es sind wohl starke Erinnerungen, die da hochkommen. Wie dann ihre fünf Musiker, keiner älter als Mitte 30, ihre Mama umarmen und trösten, ist berührend.

Doch what the hell?! Das Leben geht weiter! Eine Zugabe gibt es, dann ist Schluss. Da liegt die Jeans-Jacke von Dee Dee Bridgewater noch lässig über dem Barhocker. 70 ist eben das neue 40.