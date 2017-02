Sigmund Jähn zieht Massen an

artikel-ansicht/dg/0/

Sigmund Jähn zieht auch nach Jahrzehnten seines Weltraumfluges noch die Massen an. Schon weit vor Beginn der Veranstaltung im Fontane-Konferenzraum strömten am Sonntagvormittag die Besucher herbei - einige kamen von den Klinik-Stationen, andere aus der Ferne rein privat. Die 190 Stühle reichten bei weitem nicht aus, weitere wurden herangekarrt. Man platzierte sich auch an Wänden und Fenstern und etliche Gäste standen sogar vor der Tür.

Mehr als 200 Besucher wollten Sigmund Jähn sehen, viele zückten Handys und Fotoapparate. Da er jüngst 80 Jahre alt geworden war, überreichte ihm Helios-Geschäftsführerin Julia Christodulow Blumen. Jähn lächelte, machte aber erst Platz für Prof. Olaf Schedler. Der Chefarzt der Notaufnahme und Rettungsmedizin bot eine Zeitreise zur Luft- und Raumfahrttechnik vom Observatorium Lindenberg über die Entwicklung des Flugplatzes Fürstenwalde bis hin zum Klinikum Bad Saarow, wo aktuell auch der DRF-Rettungs-Hubschrauber stationiert ist.

Doch wenn die Technik voranschreitet, muss auch der Mensch körperlich mithalten können. "Unsere Aufgaben als Flugmediziner sind, für die Gesundheit des fliegenden Personals und der Passagiere zu sorgen und die physikalischen und medizinischen Besonderheiten des Aufenthaltes in der Luft zu berücksichtigen", erläuterte Prof. Dr. Olaf Schedler. Daher stellt das Klinikum ab März Bescheinigungen über Flugtauglichkeit für Piloten und Flugbegleiter aus. Informieren können sich aber auch "normale" Reisende - beispielsweise übers Fliegen trotz Krankheiten. Dieses Angebot zahle teils auch die Krankenkasse, so der Fachmann.

Von seinen Erlebnissen im Weltall berichtete Sigmund Jähn, auch vom nötigen Training vorab. Zumal Raumfahrt den Körper schwer belastete, betonte auch der Luft- und Raumfahrtmediziner Hans Haase, mit dem Jähn einst schon zusammen gearbeitet hatte. Astronauten leiden oft an Übelkeit, Knochenschwund und eingeschränkter Blutzirkulation. Gut bekommen sind Jähn 1979 die fast acht Tage im Weltall, "auch dank eingeschmuggeltem Kognak". Er erzählte launig viele Geschichten. Gefragt nach der Toiletten-Situation: "Die Überreste wurden ins All geschossen und der Eimer begleitete noch einige Zeit." Ilse Halle befragte ihn zum Essen. Vorrangig Beutelnahrung habe es gegeben, so Jähn. "Das hatte ich auch, nach meiner Bauchspeicheldrüsen-OP", erklärte die Markgrafpieskerin - sie fand die Vorträge sehr interessant. Sigmund Jähn, der in Strausberg lebt, schrieb am Ende noch viele Autogramme. Einen Präsentkorb überreichte ihm das Lehrer-Kollegium der Fürstenwalder Sigmund-Jähn-Grundschule. Er revanchierte sich indem er spontan seinen Helios-Blumenstrauß der Schulleiterin Ines Tesch schenkte.