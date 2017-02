FV Erkner gewinnt Derby

artikel-ansicht/dg/0/

Erkner (MOZ) Die Fußballer des FV Erkner sind als Sieger aus dem Oder-Spree-Derby in der Landesliga Süd hervorgegangen. Auf dem heimischen Kunstrasenplatz bezwangen sie Schlusslicht Storkower SC knapp mit 4:3 (1:2).

Es entwickelte sich auf dem engen Platz ein schnelles und intensives Spiel auf Augenhöhe, in dem die Gastgeber mit zwei Toren in den letzten Minuten doch noch einen vollen Erfolg feiern konnten. "Ich denke, der Sieg ist nicht unverdient, wir hatten etwas mehr vom Spiel", sagt FVE-Trainer Heiko Schickgram. "Allerdings haben wir zu viele Fehler in der Defensive gemacht. Aber es ging zum Glück ja noch mal gut. Die Mannschaft hat sich für ihre Moral belohnt."

Gleiches war den beherzt auftretenden Gästen nicht vergönnt. "Das Spiel dürfen wir nicht verlieren. Wir haben dreimal geführt. Die Niederlage ist mehr als ärgerlich", erklärt Jochen Meyer, seit der Winterpause neuer Cheftrainer beim SSC. "Doch ich habe in dieser Partie eine bessere Mannschaft gesehen als in vielen Spielen der Hinrunde, sie hat bedingungslos gewollt."

Die Storkower waren wegen kurzfristiger krankheitsbedingter Absagen nur mit einem schmalen Kader nach Erkner gereist. Doch als das Spiel gerade mal in die zweite Minute ging, führten die Gäste schon durch das Tor von Stürmer Nico Schorisch nach Flanke von Tobias Lobeda von der rechten Seite. 20Minuten später zappelte der Ball zum zweiten Mal im Erkneraner Netz. Storkows Martin Grossmann hatte einen genauen Pass auf Patrick Krause gespielt und der traf aus rund 15 Metern.

Die Antwort der Gastgeber ließ nur fünf Minuten auf sich warten. Im zweiten Anlauf nach einer Ecke kam Jakob Kunert kurz vor dem Strafraum frei zum Schuss und hämmerte den Ball in den Dreiangel. Gleich zu Beginn von Hälfte zwei wieder eine Chance für die Gäste, die fast eine Kopie ihres zweiten Treffers war, doch diesmal vorzog Krause rund sieben Meter vor dem Tor.

So kamen die Erkneraner wenig später zum Ausgleich. Nachdem SSC-Keeper Marco Schlausch einen Schuss von Enrico Schulz parierte, staubte Robert Szcegula, wie Torwart Oliver Hoffmann Neuzugang in Erkner, aus Nahdistanz ab. Doch die Storkower schlugen noch mal zu. Grossmann marschierte über die linke Seite, spielte auch den Torwart aus und schob ein.

Der FVE wollte sich aber nicht geschlagen geben, drängte mit aller Macht auf den Ausgleich, der allerdings erst acht Minuten vor Ende fiel: Björn Nehls kam aus 18 Metern frei zum Schuss und traf. Und vier Minuten danach sorgte Szcegula, der sich bei seinem Seitfallzieher gegen drei Storkower im Strafraum durchsetzte, für den viel umjubelten Siegtreffer der Erkneraner.

FV Erkner: Hoffmann - Neupert, Nehls, Friedrich, Paprotny - Haase, Jakob Kunert - Fleck (75. Pritzkow), Szcegula (87. Schulze), Schulz (56. David) - Braun

Storkower SC: Schlausch - Preusker, Patrick Sergel, Leopold - Lobeda, Guhr, Mauren, Patrick Krause - Grossmann - Buley (77. Wach), Schorisch (65. Bracki)

Tore: 0:1 Nico Schorisch (2.), 0:2 Patrick Krause (22.), 1:2 Jakob Kunert (27.), 2:2 Robert Szcegula (54.), 2:3 Martin Grossmann (63.), 3:3 Björn Nehls (82.), 4:3 Robert Szcegula (86.) - Schiedsrichter: Max Göldner (Bad Saarow) - Zuschauer: 45