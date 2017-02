Warten auf das Ja-Wort

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Wer in Berlin heiraten will, braucht Geduld. Im Bezirk Mitte müssen sich Verliebte nachts anstellen - schon für einen Beratungstermin. Ist das überall so?

Morgens um sechs werden die Verliebten reingelassen. Da haben sie schon Schlange gestanden vor dem Standesamt des Berliner Bezirks Charlottenburg-Wilmersdorf. Früh aufgestanden sind sie nicht aus Nervosität vor der Hochzeit. In Berlin muss man das vielerorts schon, um bloß einen Termin fürs Ja-Wort zu bekommen.

In Charlottenburg ist die Situation sogar noch vergleichsweise entspannt. Im Bezirk Mitte stellen sich manche schon morgens um vier in die Schlange vor dem Standesamt. Viele kommen trotz stundenlanger Warterei nicht dran.

In den Berliner Standesämtern werden alle Paare vor dem Ja-Wort zunächst beraten. Dann müssen sie alle erforderlichen Unterlagen vorlegen, ehe ein Hochzeitstermin vereinbart wird. Sylvia Brenke, die das Standesamt von Charlottenburg-Wilmersdorf leitet, beruhigt: "Wer vor 12.00 Uhr da ist, muss zwar Geduld mitbringen, wird aber definitiv drangenommen." In Pankow sehe nicht besser aus als in Mitte, teilt das dortige Standesamt mit. Auch in Neukölln wartet man laut Bezirksstadtrat Jochen Biedermann (Grüne) bis zu drei Stunden.

Manche Standesämter vergeben deshalb Termine für den Beratungstermin. Darauf allerdings muss man in Spandau allerdings auch schonmal sieben Wochen warten. Der Bezirke Tempelhof-Schöneberg geht dem ganzen aus dem Weg: Hochzeit anmelden online. "Damit läuft es super", sagt Grünen-Bezirksstadträtin Christiane Heiß.

Im vergangenen Jahr heirateten rund 15 000 Paare in Berlin. Außerdem wurden knapp 900 Lebenspartnerschaften geschlossen. Die Hochzeits-Zahlen steigen langsam wieder, nachdem sie in den 90ern deutlich nach unten gingen - von fast 22 000 im Jahr 1990 auf nur noch 11 500 im Hahr 2007. Seitdem steigt die Kurve, im vergangenen Jahr allein um 1000 Hochzeiten - und das bekommen die Standesämter zu spüren.

Denn das Personal wuchs nicht in gleichem Maße mit. "Wir arbeiten am Limit", klagt Brenke aus Charlottenburg. Normalerweise arbeiteten hier 30 Leute - derzeit seien es nur 17. Gleich neun Mitarbeiter seien krank, manche über Monate. Zudem seien vier Stellen unbesetzt, weil der Nachwuchs fehle. Für neue Standesbeamte dauert das Einstellungsverfahren acht Monate, die Aus- oder Weiterbildung noch einmal neun.

In der Innen- und der Finanzverwaltung habe sich noch kein Standesamt über fehlendes Personal beschwert, heißt es von dort. Für die Besetzung vakanter Stellen seien allerdings ohnehin die Bezirke zuständig.

Mit der beinahe halbierten Personaldecke hat das Standesamt Charlottenburg-Wilmersdorf im vergangenen Jahr knapp 2100 Ehen und Lebenspartnerschaften geschlossen, rund 100 mehr als noch 2015. Davon kamen rund 600 Paare von außerhalb. Charlottenburg ist schon lange ein beliebtes Standesamt: Hier heirateten schon Romy Schneider und Harald Juhnke.

Bei der hohen Nachfrage können nicht alle Terminwünsche berücksichtigt werden. Besonders gefragt seien Hochzeiten an Samstagen, teilen die Standesämter mit. In diesem Jahr sei es außerdem fast aussichtslos, Termine an Tagen mit der Zahl 1 oder 7 im Datum zu bekommen. Schnapszahlen wie der 07.07.2017 als Hochzeitstag sind seit jeher beliebt. Dieser Tag ist so gut wie überall bereits ausgebucht, der 17.07. und der 01.07. ebenso. Wer auf Datum oder Wochentag besonderen Wert legt, muss sich oft schon ein halbes Jahr vor dem anvisierten Termin anmelden.

Ist man terminlich flexibler und bringt alle erforderlichen Unterlagen mit, kann man etwa in Steglitz auch kurzfristig heiraten. In den meisten anderen Standesämtern kommen die Paare in der Regel innerhalb von zwei Wochen dran.

Länger warten müssen sie dagegen meist, wenn einer der Partner Migrationshintergrund hat. Dann nämlich müssen oft andere Behörden oder Botschaften Dokumente zusätzlich prüfen. Sprachbarrieren verlängerten den Anmeldeprozess oft zusätzlich, sagt die Spandauer Bezirksamtsleiterin Anke Lausecker. In diesen Fällen könne ein Antrag auch mal zwei bis drei Monate bearbeitet werden. Wer in Berlin heiraten will, muss sich in Geduld üben.