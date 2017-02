Abgesoffene Träume

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Mit Spannung ist es erwartet worden, das Debüt von Maria Furtwängler als Hauptdarstellerin im Theater. Bei der Premiere von "Alles muss glänzen" am Sonnabend im Theater am Kurfürstendamm wird die als "Tatort"-Kommissarin Anna Lindholm Gefeierte vom Publikum mit großer Empathie aufgenommen, immer wieder gibt es Szenenapplaus. Ihre Darstellung einer 50er-Jahre-Hausfrau im feuerroten Kleid zeigt aber auch, dass sie mit der Komik und dem Tempo im Boulevardtheater - noch? - fremdelt.

Theater am KuDamm "Alles muss glänzen" © Katarina Ivanisevic

Draußen tobt ein sintflutartiges Unwetter. Rebecca (Furtwängler) aber arbeitet emsig in ihrer Einbauküche weiter und tanzt dabei zur Musik ihrer Jugend. Die Komödie des US-amerikanischen Autors Noah Haidle erzählt die Geschichte einer Frau, die für ihren Mann und die Kinder alles aufgegeben hat und langsam ihrer verpassten Lebenschancen gewahr wird. Der israelische Regisseur Ilan Ronen, bis vor Kurzem Direktor des Habima Theaters in Tel Aviv, hat das Stück am Ku'damm inszeniert.

Ein neues Flunder-Rezept soll auf den Tisch, der bereits für die ganze Familie gedeckt ist - Vater, Mutter, Sohn und Tochter. Die aber ist praktisch nicht mehr existent. Der Vater (Ludger Pistor) ist vor einem Jahr durchgebrannt, Sohn Michael (Daniel Mühe) ein Herumtreiber und psychisches Wrack. Tochter Rachel (Sarah Alles) bangt ihrem High School-Abschlussball entgegen; an ihre Verabredung für den Abend ist sie nur durch Trickserei gekommen.

Wer dabei an Tennessee Williams' amerikanisches Gesellschaftstheater à la "Glasmenagerie" oder "Endstation Sehnsucht" denkt, liegt richtig. Noah Haidle schöpft wie Williams aus den zerstörten Träumen der amerikanischen Mittelschicht; er zeigt einst hoffnungsvolle, optimistische und dabei einfache Menschen, die feststellen, dass sie von ihrem Alltag erstickt worden sind. Mit genauer Beobachtung hat schon Williams ein Rezept sichtbar gemacht, mit dem sich auf solchen Lebenswegen die Realität ertragen lässt: Seine Helden flüchten sich ins Detail, sie entwickeln absonderliche Leidenschaften, und sie sind von tragikomischer Schicksalsergebenheit. Noah Haidles Rebecca klammert sich ebenso verzweifelt an ihr geordnetes Familienleben. "Wieso geben wir uns so viel Mühe für das Abendessen, wenn die Welt untergeht?", fragt die Tochter. Und Rebecca antwortet: "Weil wir nichts anderes tun können, Rachel. Uns benehmen. Wie alle Leute jeden Tag."

Auch als ihre von ähnlichen Selbstzweifeln geplagte Freundin Gladys sich erschießt, lässt Rebecca sich nicht aus der Ruhe bringen. Sondern baut stoisch ihr Bügelbrett auf und greift zu den Hemden. Es macht fassungslos und ist doch urkomisch, wie Rebecca sich in Übersprungshandlungen flüchtet.

Die Küchenkulisse verschwindet im Laufe des Abend immer weiter im Hintergrund, die Scheinwerfer leuchten jetzt die gesamte Bühne aus und ziehen so eine zusätzliche erzählerische Ebene ein. Im selben Ausmaß, wie die Selbstzweifel Rebeccas zunehmen, wird die Küchenwirklichkeit zurückgefahren. So klug wie im Bühnenbild von Sylvia Rieger ist schon lange nicht mehr mit dem klassischen Ambiente einer Boulevardkomödie gespielt worden. Hinzu kommen einige aberwitzige Einfälle, die die Absurdität der apokalyptischen Alltagsszenerie bebildern: Fliegende Fische im Unwetter, ein Duschkopf als Regenspender.

Aber so richtig kommt das rund zwei Stunden lange Stück nicht in Fahrt. Maria Furtwängler fremdelt bisweilen mit der quicklebendigen Art ihrer einstigen High-School-Schönheit Rebecca. Die Kühle der "Tatort"-Kommissarin Anna Lindholm mag im Fernsehen funktionieren - auf der Bühne hilft es deshalb noch lange nicht, in das überdrehte Gegenteil zu fliehen. Furtwänglers viele eingestreute "Oh"-Rufe und exaltierte Gesten sind nicht eben geeignet, ihrem Auftreten Natürlichkeit zu verleihen.

Freilich hat sie auch ihre starken Momente. Wann immer ihre Rebecca sich unbeobachtet wähnt und sich den Erinnerungen an eine bessere Vergangenheit hingibt, gewinnt sie an Glaubhaftigkeit. Es ist eine Freude, ihr dabei zuzusehen, wie sie zur Radiomusik mit Küchenutensilien durch die Wohnung tanzt. Oder wie sie sich im Mantel ihres verlorenen Gatten vergräbt. So reicht das Erwachen der nur zaghaft gegen die Geschlechterordnung aufbegehrenden Hausfrau am Ende nicht für einen großen Komödienabend.

