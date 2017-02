artikel-ansicht/dg/0/

Cottbus (dpa) Es schien, als wenn ganz Cottbus auf den Beinen war: Rund 100 000 Einwohner zählt die Lausitz-Metropole und ähnlich viele standen an den Straßenrändern oder beteiligten sich als Aktive an Ostdeutschlands größtem Karnevalsumzug. Pünktlich am Sonntag um 13.11 Uhr setzten sich die rund 80 Mottowagen mit 3000 Enthusiasten aus 66 Karnevalsvereinen in Bewegung.