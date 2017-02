artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (RA) Die vierte Radballmannschaft des Ruppiner Radsportclubs (RRC) bleibt das Nonplusultra in der Landesliga, Staffel Nord. Mit fünf Siegen beim Heimturnier wurde am Sonnabend der Spitzenplatz quasi zementiert. Die Aufstiegsspiele zur Verbandsliga sind schließlich auch das erklärte Ziel von Christoph Soika und Eric Hoppe. Letzterer musste diesmal krankheitsbedingt passen. Dafür sprang Thomas Lukaszewicz ein. Das fünfte RRC-Team konnte auch beim zweiten Saisonturnier nicht antreten (siehe Interview unten).

Zum Auftakt gab es ein torreiches Vereinsduell. Schnell lag die Vierte gegen die Sechste 6:0 vorn, ehe Martin Otto zweimal traf. Und Otto drehte mit zunehmender Spielzeit immer mehr auf. Die 5:8-Niederlage in dieser Partie konnte er nicht mehr verhindern. Aber dafür setzte er zusammen mit Torsten Hoppe mit dem 6:4-Erfolg über Mühlenbeck IV ein dickes Achtungszeichen. Es blieb nicht das einzige an diesem Tag. Denn Otto/Hoppe holten satte zehn Punkte. Der drahtige und schnelle Otto war kaum zu halten. Für Norbert Schliebner kamen die blitzschnellen Antritte seines Vereinskollegen wenig überraschend. "Martin ist der blonde Blitz", so Schliebner. Die Sechste legte ein 5:5 gegen Hennigsdorf II und ein 7:3 gegen Hennigsdorf I nach. Dazu kam der kampflose Erfolg gegen die eigene Fünfte. Mit nunmehr 19 Punkten wittern auch die Torsten Hoppe und Martin Otto ihre Chance, an den Aufstiegsspielen teilnehmen zu können. Die Teams auf den Plätzen eins und zwei sind dabei.