MSV startet mit Torfestival

Unsanft gebremst: Die Neuruppiner starteten am Sonnabend mit einer 6:0-Gala gegen Miersdorf in die Rückrunde. Der MSV-Express war von den Gästen kaum zu stoppen. Hier wurde Alexander Riehl Höhe der Mittellinie von den Beinen geholt. © MZV

Schon nach knapp einer Stunde Spielzeit strahlte MSV-Coach Marc Flohr bis über beide Ohren. Seine Schützlinge erfreuten ihn mit einer Vorstellung, die die Note Eins verdient hatte.

"Wir wollten schnell spielen, hinten wenig zulassen und vorn unsere Chancen eiskalt nutzen", so Flohrs Maßgaben für den Spieljahres-Auftakt. Und all das wurde auch so umgesetzt.

"Wir haben Miersdorf relativ schnell den Zahn gezogen", freute sich der Coach über eine Sicherheit bringende Führung. Nachdem Stoßstürmer Marcel Weckwerth zunächst zweimal Pech beim Abschluss hatte, war sein dritter Anlauf erfolgreich. Nach mustergültiger Flanke von Marcus Lemke stieg der Kapitän höher als Bewacher Toshiki Usui und nickte ein (17.). Beim Luftduell kräftig gegen schmächtig war das Miersdorfer Leichtgewicht klar unterlegen. Kurz darauf griff Gästekeeper Kai Lischke bei einer Eingabe von Weckwerth daneben - Lemke staubte zum 2:0 ab (28.). Ein Geschenk. Beide Treffer waren der Lohn für eine aktive, um einen schnellen Spielfluss bemühende Neuruppiner Mannschaft. Das sah klasse aus.

Die Gäste wirkten dagegen eher wie das Kaninchen vor der Schlange - mit vor Angst schlackernden Ohren. Einfach mutlos. Gegen Ende der ersten Halbzeit gab Jan Wolter den ersten Torschuss für das Kellerkind in der Tabelle ab.

Mit einem Doppelschlag nach der Pause beseitigten die Hausherren auch die letzten Zweifel, dass es in dieser Partie noch eine Wende gibt. Ganz locker wurde die Hintermannschaft der Gäste dabei überspielt. Zuerst durfte Weckwerth seinen Doppelpack schnüren (51.). Der Schmerz nach dem Zusammenstoß mit Torwart Lischke als er den Ball an ihm vorbei ins Netz stocherte, war da schnell vergessen. Dann schlug auch Lemke ein zweites Mal zu (61.). Ein Traumtor. Mit links überlupfte er Lischke. Der Ball landete im langen Eck. Nun waren die MSV-Fans endgültig verzückt.

Ebenso schlafmützig wie bei diesen Szenen stellten sich die Gäste auch vor dem 5:0 an. Im Strafraum ging nur Lemke zum Kopfball hoch, umringt von vielen in rot gekleideten Gästen. Tor. Wieder ein Geschenk. Und den munteren Auftakt im Volkspark rundete Lukas Japs ab, der mit seinem starken Linken von der Strafraumgrenze abzog. Lischke war noch am Ball, den Einschlag im Netz konnte er nicht verhindern.