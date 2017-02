Betrunken in Leitplanke gerast

artikel-ansicht/dg/0/

Velten (HGA) Auf der A 111 zwischen Kreuz Oranienburg und Anschlussstelle Hennigsdorf in Fahrtrichtung Berlin kam ein 27-jähriger Berliner am Sonnabend gegen 13 Uhr in einem Mercedes nach rechts von der rechten Fahrspur ab, stieß gegen die Leitplanke, schleuderte dann über beide Fahrspuren gegen die mittlere Leitplanke. Der Mann kam verletzt ins Krankenhaus. Bei ihm wurde ein Alkoholwert von 0,92 Promille festgestellt. Er hatte auch keine gültige Fahrerlaubnis. Die Autobahn wurde eine Stunde lang komplett gesperrt. Die Planken sind auf 60 Metern Länge beschädigt. Gesamtschaden: 68 000 Euro.