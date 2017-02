Grüneberger Fasching mit Musical-Melodien

artikel-ansicht/dg/0/

Grüneberg (GZ) Die Karnevalszeit kommt auch mal ohne Regenten aus. Der Grüneberger Faschingsclub kürte am Samstagabend kein Prinzenpaar und kam auch ganz ohne Funkengarde aus. Der Saal der Gaststätte "Unter den Linden" war trotzdem gut gefüllt. Mehr als hundert Freunde des Karneval waren in bunten Kostümen zur zweiten Veranstaltung des Vereins in dieser Saison gekommen, um die fünfte Jahreszeit zu feiern. Die Jecken haben sich mit den Jahren also einen guten Ruf in der Dorfgemeinschaft gemacht und ihr Publikum bestens unterhalten. Das Programm stand in diesem Jahr unter dem Motto "Musical". Die musikalischen Einlagen waren also bekannte Melodien aus "König der Löwen", "Das Phantom der Oper", "Tanz der Vampire" und anderen bekannten Werken.