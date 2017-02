Bauprojekt Biegener Straße vorgestellt

artikel-ansicht/dg/0/

Müllrose (MOZ) In der Biegener Straße will ein Investor mehrere Häuser auf einem Grundstück nördlich des Oder-Spree-Kanals errichten lassen. Über einen entsprechenden Brief zur Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans im Mischgebiet Biegener Straße beriet jetzt der Bauausschuss. Bernd Kallweit vom Bauamt des Amtes Schlaubetal stellte dort das Vorhaben vor; man habe ein Schreiben des Eigentümers erhalten, darin wird die Idee dargestellt, auf dem Areal fünf Wohnhäuser sowie ein Büro-Gebäude zur errichten und die dort befindlichen Bootsliegeplätze geringfügig zu erweitern, referierte Bernd Kallweit. Im Ausschuss wurde unter anderem über die Frage debattiert, ob man dort moderne Quartiere für Motorboote schaffen möchte. Tourismus-Experten hatten in den vergangenen Jahren wiederholt darauf aufmerksam gemacht, dass die Nachfrage im Wassersport-Bereich da sei.

artikel-ansicht/dg/0/1/1555272/

Allgemeiner Konsens im Bauausschuss war, dass man konkrete Angaben zu dem geplanten Vorhaben benötige. Der Eigentümer sollte, wenn er das Projekt ernsthaft angehen wolle, einen entsprechenden Antrag an das Amt stellen, so Bernd Kallweit. Dieser Einschätzung folgte man im Ausschuss. Das Amt werde nun in diesem Sinne den Eigentümer informieren.

Nach der Sitzung sagte Müllroses Bürgermeister Detlef Meine auf die Frage, wie denn die Stadt die Idee bewerte, dass er den Brief erst einmal so zur Kenntnis nehme. Die Fläche, die für das Bauvorhaben vorgesehen sei, ist unterdessen freigeräumt worden. Das Grundstück liegt am Nordufer des Oder-Spree-Kanals. Direkt gegenüber liegt auf der Südseite das Ex-Werftgelände und die Marina Schlaubetal.

Auf dem ehemaligen Werftgelände direkt am Kleinen Müllroser See und am Oder-Spree-Kanal entsteht derzeit eine neue Siedlung mit Mehrfamilienhäusern und mindestens einer Stadtvilla. Baurechtlich ist auch ein Wohnturm mit acht Geschossen möglich. Das Plangebiet "Kleiner Müllroser See, Frankfurter Straße, Schiffbauer Straße" hat bei der Entwicklungsfläche eine Größe von 7714 Quadratmeter.

Insgesamt werden in den verschiedenen Mehrfamilienhäuser mit unterschiedlicher Bauhöhe - zwei bis acht Geschosse - 53 Eigentumswohnungen entstehen mit einer Wohnfläche von etwa 4500 Quadratmeter. Derzeit wird dort unter anderem das Einfamilienhaus, auch als Stadtvilla angesprochen, und ein Mehrfamilienhaus mit sieben Wohneinheiten errichtet.

Wiederholt war im Müllroser Bauausschuss in den vergangenen Jahren die These vertreten worden, dass Wohnungen in der Stadt fehlen - sowohl Mietquartiere als auch Eigentumswohnungen.