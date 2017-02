Der Duktus des Diktators

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Der Mann, der einst auf barbarische Weise die Weltherrschaft erlangen wollte, erobert seit Jahren die Bücherregale, Kinos und Bühnen. Der Roman "Er ist wieder da" von Timur Vermes wurde in mehr als 40 Sprachen übersetzt.Nun hat die Geschichte des Führers, der im August 2011 auf einer Wiese in Berlin erwacht, einen Platz im Spielplan der Uckermärkischen Bühnen Schwedt besetzt. Am Sonnabend hatte die szenische Lesung unter der Regie von Daniel Heinz Schwedter Premiere.