Betrunken in Schlangenlinien auf der Autobahn

Oberkrämer (OGA) Ein 35-jähriger Autofahrer wurde Sonntagmorgen um 6.30 Uhr an der Autobahnabfahrt Oberkrämer von der Polizei gestoppt. Die Beamten hatten zuvor am Dreieck Havelland gesehen, dass der Wagen in Schlangenlinien fuhr. Während der Kontrolle wurde Alkoholgeruch beim Fahrer festgestellt. Ein sofort durchgeführter Test ergab einen Wert von 0,96 Promille. Der Mann musste zur Blutentnahme in die Polizeiinspektion Oberhavel. Außerdem wurde festgestellt, dass der in Katar ausgestellte Führerschein des gestoppten Syrers nicht zum Fahren eines Autos in Deutschland berechtigt.