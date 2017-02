Die Kunst des Köderns

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (mw) Klein, gestreift, mit Haken an Bauch und Schwanz - genau dieser Köder muss es sein. Thiemo Friese (44) aus Fürstenwalde hat ihn Veit Kazimiersch abgeschwatzt. Der Vertreter der Firma Shimano hat den Kunststoff-Fisch seinem Vorführ-Sortiment entnommen. Am Sonnabend hatte er einen Stand auf der Messe der Angelagentur Landerer in Fürstenwalde. Um die 50 Besucher tummelten sich am frühen Nachmittag in Verkaufsräumen und Zelten.