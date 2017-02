Spielerisch auf Luthers Spuren

artikel-ansicht/dg/0/

Storkow (MOZ) ""Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln' - dieses Kindergebet haben Sie aus dem Hebräischen übersetzt?", wurde am Sonnabend voller Ehrfurcht Martin Luther gefragt. In die Rolle des Reformators war im evangelischen Gemeindezentrum an der Storkower Altstadtkirche Lukas Leopold geschlüpft, während Janine Opitz den Ablass-Verkäufer Tetzel darstellte. Beide gehören mit Neele Vogel, Franci Horn und Antonia Rau zu den Miniteamern.

artikel-ansicht/dg/0/1/1555281/

Die 13- bis 16-Jährigen unterstützen die Storkower Katechetin Dorothea Götze seit Jahren in ihrer Arbeit mit den Kindern der Kirchengemeinde Storkow - Storkower Land. Am Sonnabend nun fand der Kinderbibeltag statt, der mit einem Gartenfest und einer Rüste in jedem Jahr zu den Höhepunkten für Kinder der evangelischen Kita, der Christenlehre und des Religionsunterrichtes gehört. 32 von ihnen waren gekommen, "um im Reformationsjahr zu erfahren, wer Martin Luther war und warum wir nach 500 Jahren noch an ihn denken", erklärte die Katechetin. "Aber unser Bibeltag ist natürlich auch immer dazu da, in Gemeinschaft Spaß zu haben."

Und ihren Spaß hatten alle, auch die sieben erwachsenen Helfer. Ein kleiner Film informierte über Ablasshandel, ein Interview mit Luther über dessen Verdienste. Immer wieder wurden Lieder gesungen, am Keyboard begleitet durch Pfarrerin Judith Kierschke. "Was könnte man aus der Bibelgeschichte zeichnen?", wurden die Kinder gefragt, und los ging es: ein Schiff mit Jesus, die Weihnachtsgeschichte mit Krippe.

Die Ideen waren vielfältig, und die Ergebnisse wurden an eine Tür genagelt, so wie einst Luther seine Thesen an jenem Oktobertag 1517 an eine Tür genagelt hatte. "Hämmern als gelebte Geschichte", hatte sich Dorothea Götze überlegt. "Und Hämmern macht besonders den Jungen Spaß", wusste sie. Deshalb hatte sie zusätzlich einen Wettbewerb angeregt: Wer braucht die kürzeste Zeit, bis der Nagel richtig weg ist? Dass sich dabei niemand auf den Daumen klopfte, darauf passte Thomas Kockejai aufmerksam auf.

Die Kinder konnten unter sieben Angeboten für die Beschäftigung in Gruppen wählen und die Gruppe auch zwischendurch wechseln. In einer Gruppe wurde eine Bibelszene gespielt und auf Video aufgenommen, in einer anderen ein zündender Rhythmus zu dem bekannten Kirchenlied "Ein feste Burg ist unser Gott" gesucht, andere Kinder ließen sich etwas vorlesen oder bastelten. Auch Lutherbrötchen wurden gebacken und gemeinsam verspeist, es wurde getanzt und gespielt.

Für die Fünf- und Sechstklässler der Christenlehre wird es in diesem Jahr eine Abschlussfahrt auf den Spuren Luthers nach Wittenberg geben, und auch für die Erwachsenen hält das Reformations-Jubiläum in Storkow in den kommenden Monaten viele Veranstaltungen bereit.