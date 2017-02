90er-Kegler erobern Rang zwei zurück

artikel-ansicht/dg/0/

Hauptstadtclub Union Oberschöneweide und Hannover folgen mit drei beziehungsweise vier Punkten Rückstand. Alle Teams haben jetzt jeweils zwei Spiele auf der Heimbahn und in der Fremde. Die Rhinstädter müssen in zwei Wochen in Oldenburg und Stade antreten. Bevor zum Bundesliga-Finale Stavenhagen und Stralsund in die Rhinstadt kommen.

Fehrbellin - Hannover 3:0

(5 403:4 393, 57:20)

Gegen Rekordmeister Hannover zeigten die 90er eine starke Mannschaftsleistung. Alle sechs Spieler trennten gerade einmal zwölf Hölzer. Kein Gästekegler konnte sich zwischen das Heimsextett spielen. Bereits vor Spielbeginn war klar, dass die beiden Spielpunkte beim Heimteam bleiben, da Hannover nur mit einem Quintett in die Rhinstadt reiste. Trotzdem wollte der Tabellenzweite den 90ern den Zusatzpunkt nicht freiwillig überlassen. Auch bei den Fehrbellinern fehlte mit Benjamin Münchow eine Stammkraft.

Die Heim-Startachse der 90er musste alles geben, um am Ende vorn zu sein. Alexander Wolski zog buchstäblich mit dem letzten Wurf an Sebastian Krause vorbei. Mit 904 und 903 Holz erspielten sie das zweit- und drittbeste Tagesergebnis. Aber auch Rivale Christian Spyra zeigte ein sehr gutes Spiel. Trotz zweier Fehlwürfe kam er noch auf beachtliche 891 Holz. Damit war er am Ende bester Holzsammler der Niedersachsen. Partner Hans Springfeld hatte 843 Holz. Somit prangte an der Anzeigetafel ein 73-Holz-Führung für die Hausherren.

Auch der Mittelblock ging an die Gastgeber. Dietmar Stoof und Daniel Neumann beendeten ihre Spiele mit 897 und 895 Hölzer. Für die Gäste ließen Tobias Kirchhoff und Michael Hanke 882 und 890 Holz fallen. Somit trennten beide Teams nunmehr 93 Holz. Wichtiger war aber, dass alle vier Heimspieler vorne lagen. Im Schlussblock sorgten Nico Witter und Dirk Sperling dann für die Höchststrafe aus Sicht der Hannoveraner. Beide trugen mit ihren Ergebnissen zur geschlossenen Mannschaftsleistung bei. Nico Witter erspielte 897 Holz und Kapitän Dirk Sperling sollte im Schlussspurt noch mit 907 Holz Tagesbester werden. Obwohl sich auch die 887 Holz von Rivalen-Kegler Michael Lotze sehen lassen konnten, war an diesem Tag das 90er-Sextett eine Klasse besser.

Fehrbellin - Bremerhaven 3:0

(5 434:5 140, 57:21)

Das Spiel begann für die 90er wie am Vortag. Wolski und Krause lieferten sich ein Duell auf Augenhöhe. Nach sehr verhaltenem Start auf Bahn eins (Plus drei) steigerte sich Wolski noch auf sehr gute 912 Hölzer. Krause folgte wie am Samstag mit 903 Holz. Auf Gästeseite konnte Jens Kohlenberg mit 889 Holz das beste Tagesergebnis der LTS-Kegler erzielen. Klaus Wendelken ließ 861 Holz fallen.

Die Fehrbelliner Mittelachse mit Stoof und Neumann wollte im Mittelblock die Führung im Kampf um den Zusatzpunkt ausbauen. Dafür waren wenigsten 890 Holz vonnöten. Auf der Gegenseite wollten dies Heinz-Dieter Menkens und Holger Lilkendey verhindern. 90er Stoof spielte alle acht Aufsätze konstant durch und schraubte den Tagesbestwert auf 919 Holz hoch. Und auch Neumann konnte mit glatten 900 Holz die 60-Plusmarke erreichen. Damit lagen wieder vier Fehrbelliner vorn. Nach LTS-Spieler Heinz-Dieter Menkens (886) hatte der Bremerhavener Holger Lilkendey Bahnprobleme. Zu allen Überfluss kam noch eine Verletzung dazu, so dass er sein Spiel nach 108 Würfen und 754 Holz beendeten musste. Der letzte Durchgang nur noch statistischen Wert. Witter und Sperling sorgten mit 910 Holz und 890 Holz dafür, dass am Ende alle Fehrbelliner in der Tageswertung vorne lagen. Höchststrafe für Bremerhaven.