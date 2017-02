SV Lindow-Gransee gewinnt Heimspiel

artikel-ansicht/dg/0/

Gransee (GZ) Es sind diese Spiele, nach denen Sätze wie "Mund abputzen, weiter gehts!" fallen. "Wichtig sind die Punkte." Mit großartigen Analysen wollten sich Trainer, Funktionäre und Spieler des SV Lindow-Gransee am Samstagabend nach einer durchwachsenen Vorstellung nicht abgeben. Spannender als erwartet war das Heimspiel in der 2.Volleyball-Bundesliga Nord gegen den TVA Hürth verlaufen. Ein Arbeitssieg", kommentierte Trainer Mirco Heine den 3:1 (25:22, 25:22, 23:25, 25:21)-Erfolg vor 240 Zuschauern.

"Es war kein Spiel auf allerhöchstem Niveau", bemerkte Headcoach Victor Eras. "Auch wenn nicht alles gelang, waren wir jederzeit bemüht. Es war nicht das schönste Spiel und sicherlich nicht unsere beste Leistung. Aber es hat gereicht, um verdient zu gewinnen." Das sah auch Gästetrainer Gerd Aurbach so, der seine Schützlinge für einen couragierten Auftritt lobte.

Drei Wochen nach dem berauschenden Volleyball-Fest gegen Spitzenreiter Giesen Grizzlys taten sich die Hausherrem gegen die Truppe aus dem Regierungsbezirk Köln schwer. "Wenn es gegen Teams von oben geht, ist die Motivation höher. Da weiß jeder, dass er mehr machen muss. Gegen Mannschaften, die hinter uns stehen, ist es schwieriger, auf ein hohes Niveau zu kommen", räumte Romulo Galiao Goncalves ein. Auch gegen Hürth habe man sich einlullen lassen.

Das führte dazu, dass der Zweitliga-Meister von 2015 in keinem Element so richtig zu gefallen wusste. "Wir haben nicht schlecht geblockt", bemerkte Galiao. "Außer im dritten Satz hat der Gegner viele Bälle gelegt, weil unser Block stand. Das sind Dankebälle, die wir aber nicht genutzt haben. Dann wären in jedem Satz andere Spielstände möglich gewesen."

Den ersten Durchgang spielten die Grün-Weißen noch recht sicher runter. Im zweiten Satz lag der Granseer Sechser mehrmals mit vier Punkten zurück (11:15, 17:21), schaffte aber die Wende. "Die Mannschaft glaubt immer an sich und hat einmal mehr Moral bewiesen", so Heine. Zu den wenigen Glanzpunkten des Spiels habe die Aufschlagserie von Nicolas Marks gehört, die zum zweiten Satzgewinn führte. In der Folge seien auf beiden Seiten zu viele Fehler zu sehen gewesen.

Romulo Galiao Goncalves war dennoch zufrieden. "Wir bleiben im Rennen um den dritten Platz. Das muss das Minimalziel sein." Dass er als wertvollster Spieler geehrt wurde, interessierte ihn nur am Rande. "Ich versuche, immer der beste Mittelblocker zu sein. Die Auszeichnung ist mir dennoch egal. Wichtig ist, dass das Team gewinnt und die Fans glücklich sind."

Lindow-Gransee: Kracht, Galiao, Steck, Krüger, Rudolf, Nicolas Marks, Pomerenke (Jan -Philipp Marks)

Hürth: Blumtritt, Schnorr, Schiller, Bretthauer, Schmitz-Porten, Werthmann, Derpka, Wagener (Forster)