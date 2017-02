Applaus für die Athleten

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Bis in den frühen Morgen haben die Gäste auf dem 21. Sportlerball der Stadt Schwedt und der Märkischen Oderzeitung getanzt. Olympiasieger, Trainer, Sportler und ihre Familien und Freunde feierten gemeinsam. Die Sieger der MOZ-Sportlerumfrage jubelten. Tombolagewinner freuten sich.

Erinnerungsfoto im Ballsaal Sporthalle "Neue Zeit": Die Sieger der MOZ-Sportlerumfrage und Sponsoren des Balles haben sich vor und auf der Bühne zum Erinnerungsfoto aufgestellt. Die Sieger strahlen mit Pokalen und Urkunden in den Händen. Postkartenfotos z © MOZ/Oliver Voigt

Wenn bei den Olympischen Spielen von 2016 zwei Goldmedaillengewinner aus Schwedt kommen, dann kann das dem Sportlerball schon mal sein Motto "Schwedt war in Rio" verleihen. Ein bisschen Brasilien zog mit den Samba-Tänzerinnen in den Ballsaal ein, dem man es kaum ansah, dass er eigentlich die Sporthalle "Neue Zeit" ist. Die Hauptsponsoren Stadtsparkasse Schwedt und Stadtwerke haben diesen Ball erst möglich gemacht.

Die große Schwedter Sportfamilie, die in mehr als 30 Sportarten zu Hause ist, zeigte, dass sie feiern kann. Elisa Rosenkranz, Deila Wykret und Antonia Deutschbein vom Frauenfußball FC Schwedt 02 waren gerade erst vom Turnier in Anklam zurück gekommen. Sie hatten einen 1. Platz geholt, haben sich zu Hause in ihre Ballkleider geworfen und strahlten nun: "Wir sind zum ersten Mal auf diesem Ball und finden die Atmosphäre nach unserem aufregenden Tag sehr entspannt." Den Ball genossen haben auch Wiktoria Polewska und Mirco Michalak aus Berlin. "Wir waren schon im vergangenen Jahr hier, als meine Schwester bei den Schwimmern für die Sportlerumfrage nominiert war. Damals fand ich den Ball schön, deshalb sind wir wieder hier."

Alina Leipe und Laura Braune sind erst 14 und gehen zur Sportschule Potsdam. Delegiert hat sie die Abteilung Schwimmen der SSV PCK 90. "Wir sind in Potsdam voll selbstständig geworden", erzählten beide. "Hier auf dem Ball vom Bürgermeister geehrt zu werden ist schön. Prima, dass sich noch jemand an unsere Leistungen von 2016 erinnert."

Etwas von der Gänsehautatmosphäre rund um den Olympiasieg der Schwedter Kanuten Sebastian Brendel und Jan Vandrey machte sich in der Halle breit, als an den Zieleinlauf der Gold-Kanuten erinnert wurde. Bürgermeister Jürgen Polzehl sagte: "Erfolg braucht eine Basis, und dies ist ein guter Trainer." Er zeichnete Michael Tümmler, Kanutrainer Wassersport PCK und einstiger Trainer der Olympiasieger Brendel und Vandrey, für beispielhafte Nachwuchsförderung aus. Die beiden Olympioniken, die zu den Ballgästen gehörten, freuten sich mit ihrem ehemaligen Trainer. Sie verrieten, dass sie den Frühling kaum erwarten können, weil sie zum Trainieren wieder raus aufs Wasser wollen. "Unser klares Ziel ist die Titelverteidigung 2020 in Japan", verriet Sebastian Brendel.

Steffen Haan, Küchenchef von Dussmann, hatte mit seinen Kollegen für das Büfett gesorgt. Die Köche hatten unter anderem 50 Kilogramm Schweinekeule und 40 Kilo Hähnchenbrust zubereitet. 950 Desserts und 30 Kilo Salate kamen auf den Tisch.

Die Band "back to music" traf den Musikgeschmack der meisten Ballbesucher und erfüllte Musikwünsche. Die Getränkebedienung hingegen ließ bei einigen Gästen Wünsche offen.

Bis kurz vor Mitternacht sind fast 600 Tombolalose verkauft worden. Über den Hauptpreis von Getränke Rössler in Angermünde freuten sich Wilfried und Ingrid Böse aus Schwedt. Sie können ein verlängertes Wellness-Wochenende im Hotel Döllnsee in der Schorfheide verbringen. "Wir haben noch nie was gewonnen", rief Ingrid Böse. "Wilfried, jetzt darfst du noch 'ne Buddel holen."

Als MOZ-Sportredakteur und Moderator Jörg Matthies die Sieger der Sportlerumfrage verlas, kannte der Jubel keine Grenzen.