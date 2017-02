Starker Heber-Sieg durch junge Garde

artikel-ansicht/dg/0/

"Nochmal einen schönen Wettkampf absolviert - und das vor einer erfreulich guten Kulisse", resümierte Schwedts Trainer Roland Taubert den sechsten Auftritt seines Teams in dieser Saison. In beiden Teildisziplinen (Reißen/Stoßen) lagen seine Heber um etwa 20 Zähler vor den Gästen.

"Das Projekt Jugend forscht hat funktioniert", spielte der Coach auf seine junge Mannschaft an. Den Altersdurchschnitt drückte zunächst lediglich Christian Zühlke (Jahrgang 1978). Er gab - weil alle polnischen Heber diesmal für Oder-Sund nicht zur Verfügung standen - nach etlichen Jahren sein Bundesliga-Comeback. Und irgendwie spielten ihm die Nerven dabei doch ein bisschen einen Streich. Zühlke brachte nur eine gültige Hebung in die Wertung und wurde anschließend beim Stoßen durch Martin Adler ersetzt, der seine Sache sehr ordentlich machte.

"In Hinblick auf die Masters-Weltmeisterschaft in Auckland Ende April weiß Christian auf alle Fälle, dass noch an der Stabilität zu arbeiten ist. Wir werden ihn sicher in der Relegation noch mal außer Konkurrenz in einem Wettkampf starten lassen", sagte Taubert.

Dessen größtes Lob ging diesmal an Leon Schedler und Jon Luke Mau, die beide weit über 130 Punkte in die Wertung brachten. "Schedler war zuvor ja etwas angeschlagen, wovon man am Sonnabend aber nichts merkte - mit sechs gültigen Versuchen und als Punktbester des Tages hat er eine starke Leistung gezeigt. Und bei Mau sticht natürlich die neue persönliche Bestleistung im Stoßen mit 146 Kilo heraus", wertet Roland Taubert.

Ihr Bundesliga-Debüt erlebte Sandra Krause (Jahrgang 2000). "Am Anfang und vor allem dann auch beim ungültigen zweiten Versuch im Reißen hat man die Anspannung schon gespürt, aber das Stoßen hat sie dann ganz souverän gemeistert", lobte der Coach. Der sah angesichts des Gesamterfolges gern auch mal über die ungültigen Hebungen bei Karl Waldemar Schiffer und Ken Fischer hinweg, die letztlich gegenüber dem Januar-Wettkampf aber sogar punktemäßig zulegten. "Warum die 150 Kilo bei Karl ungültig gegeben wurden, konnte ich aber nicht ganz nachvollziehen", meinte Taubert abschließend.

Der wunderte sich übrigens auch darüber, dass Polens Bundestrainer Robert Dolega bei den Gästen mit auf der Heberbühne stand, andererseits seinem Schützling Arkadiusz Michalski dringend empfohlen hatte, den Wettkampf nicht zu bestreiten - ein Schelm, der Böses dabei denkt ...

Dass letztlich der zum Saisonstart erhoffte Podestplatz in der Gruppe B der Liga misslang, kommentierte Trainer Taubert mit den Worten: "Das Minimalziel der Saison haben wir erreicht - dass es nicht noch besser wurde, lag insbesondere an den Wettkämpfen in Samswegen und Berlin, wo wir eben über einen Punkt nicht hinauskamen." Nun geht es im ersten Relegationskampf um den siebten Liga-Platz ans andere Ende der Republik in die Nähe von Karlsruhe, wo der KSV Durlach am 11. März Gastgeber für das Oder-Sund-Team sein wird. Am 25. März gibt es in Schwedt dann den Rückkampf.

Einzelergebnisse Oder-Sund-Team (Punkte und in Klammern Reißen/Stoßen): Leon Schedler 136,0 (98 kg/126 kg), Jon Luke Mau 135,0 (107 kg/146 kg), Karl Waldemar Schiffer 116,0 (115 kg/142 kg), Ken Fischer 115,8 (127 kg/158 kg), Sandra Krause 84,0 (51 kg/67 kg), Martin Adler 51,0 (-/133 kg), Christian Zühlke 25,5 (95 kg/-)