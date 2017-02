Jubilar singt beim Ständchen mit

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Einen ganz besonderen Auftritt hat der Forstchor Silvanus am Sonnabendnachmittag absolviert. Die Sängerinnen und Sänger des vor allem den Volksliedern sowie den Liedern der Jagd und des Waldes verpflichteten, 1972 gegründeten Ensembles waren ins Wald-Solar-Heim gekommen, um ihrem Sangesbruder Rudolf Schmidt ein Ständchen zu dessen 85. Geburtstag zu bringen. Der Jubilar hatte seinen Ehrentag zwar bereits am 22. Februar begangen, Familie, Freunde und Bekannte jedoch erst drei Tage später zur Nachfeier eingeladen.

"Wir wünschen Dir und uns, dass Du uns mit Deiner Tenorstimme noch lange erhalten bleibst", sagte Kerstin Hainke, die Vorsitzende des 50 Mitglieder zählenden Chores, dem Geburtstagskind, das es keineswegs beim Zuhören beließ. Vom ersten Lied an mischte sich Rudolf Schmidt unter die Sängerinnen und Sänger - und trug so selbst zur kulturvollen Unterhaltung seiner knapp 90 Gäste bei. "An Tenören herrscht im Chor Mangel, außerdem singe ich für mein Leben gern", verriet er.

Vor allem älteren Eberswaldern dürfte Rudolf Schmidt noch als langjähriger Leiter des Altenpflegeheimes "Herberge zur Heimat" und des Seniorenheimes Mühlbachhaus in Erinnerung sein. 1978 war er in die Stadt gekommen, um für die Hoffnungsthaler Anstalten diese Aufgaben zu übernehmen. Der in Bethel bei Bielefeld ausgebildete Diakon war 1957 in die Deutsche Demokratische Republik entsandt worden, um für die Hoffnungsthaler Anstalten in Dreibrück im Havelland zu arbeiten. 1995 war Rudolf Schmidt, 63 Jahre alt, in den Ruhestand gegangen.

Mit seiner vor drei Jahren verstorbenen Frau hat der Jubilar vier Kinder, neun Enkel und vier Urenkel, die in ganz Deutschland verstreut sind. "Mindestens einmal im Jahr besuche ich alle und bin nicht nur deshalb viel unterwegs", sagte Rudolf Schmidt. Überdies liebe er es, in Österreich Urlaub zu machen.

Wenn er in Eberswalde ist, versäumt der Tenor keine der Proben des Forstchores, die jeden Dienstag von 18.30 bis 20.30 Uhr in den Räumlichkeiten der Evangelischen Kirche auf dem Hinterhof der Eisenbahnstraße 84 abgehalten werden. Und auch bei den Auftritten des Ensembles ist er nach Möglichkeit dabei. Seit 1990/91 ist der Forstchor ein wichtiger Bestandteil seines Lebens. Nur nach dem Tod seiner Frau hat Rudolf Schmidt für zwei Jahre ausgesetzt.

Für den 85-Jährigen ist die Gemeinschaft im Chor ein Jungbrunnen, den er keinesfalls missen möchte. Ohnehin legt er auf ein gesundes Leben Wert, raucht nicht, verzichtet auf Alkoholexzesse und bewegt sich viel an der frischen Luft.

Für das Konzert ihm zu Ehren hat sich Rudolf Schmidt eine Reihe seiner Lieblingslieder gewünscht - unter anderem "Auf, auf zum fröhlichen Jagen", "Im schönsten Wiesengrunde" und "Freude schöner Götterfunke".