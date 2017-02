Thomas Sohn im Amt bestätigt

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Thomas Sohn ist auf der Mitgliederversammlung der Bernauer Linken in seinem Amt als Vorsitzender des Stadtverbands am Sonnabend bestätigt worden. Als sein Stellvertreter wurde Sören-Ole Gemski ebenfalls wiedergewählt. Gleichfalls in den Vorstand gewählt wurden Bärbel Mierau, Michelle Petrole, Margot Ziemann, Martin Günter, Siegfried Hegenbarth und Hans-Günter Spangenberg.