Bahnpassagier attackiert Zugpersonal

Neustadt (RA) Ein Bahnreisender hat am Sonnabend auf der Strecke von Wismar nach Berlin das Bahnpersonal angegriffen und versucht, in den Fahrerstand zu gelangen. In Neustadt am Bahnhof wurde der gewalttätige Passagier von der Polizei aus dem Zug geholt.