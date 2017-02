Betrunkener Autofahrer

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Am Sonnabend um 7.50 Uhr kontrollierten Polizisten in der Straße der Republik einen Pkw Opel. Bei dieser Kontrolle nahmen die Beamten beim 48-jährigen Fahrzeugführer einen Alkoholgeruch in der Atemluft wahr. Ein Test vor Ort bestätigte diese Wahrnehmung, da er einen Wert von 1,77 Promille Alkohol im Blut ergab.