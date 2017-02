Glienicker Basketballer starten Partnerschaft mit schweizer Team

artikel-ansicht/dg/0/

Glienicke (OGS) Die Mannschaftshemden sitzen locker am Körper, der Countdown der ersten Spielzeit tickt für alle sichtbar auf der Anzeigentafel herunter. Das Aufschlagen beim Dribbeln des Balls: Bumm, bumm, bumm. Der von Pässen begleitete Sprint zum Korb, die Spannung beim Freiwurf. Hier in der Turnhalle des Neuen Gymnasiums Glienicke treffen die Basketballteams von Starwings Glienicke normalerweise auf Gegner wie den den Oranienburger BV oder den SSV Lok Bernau. An diesem Sonntag aber stehen Gäste aus der Schweiz auf dem Feld: die Starwings Basel.

Der Verein ist mit 16 Mitgliedern seiner U19-Jugendabteilung angereist. Am Wochenende trainierten sie gemeinsam mit den Jugendlichen von Starwings Glienicke. Dazu gab es ein kleines Turnier und einen Bowlingabend.

Der geteilte Vereinsnamenzusatz ist kein Zufall bei dieser internationalen Begegnung, sondern ihr Grund. Heiko Rüchel-Machler, Vorsitzender der Starwings Glienicke, stellte vergangenen Oktober bei einer Recherche im Internet fest, dass es in der Schweiz einen Basketball-Verein gibt, der sich fast genau so nennt wie sein eigener - eben die Starwings Basel, die in der höchsten Schweizer Liga spielen. "Deshalb beschlossen wir, Kontakt aufzunehmen und über eine Partnerschaft zu sprechen", sagt Rüchel-Machler.

Das ging einfacher als gedacht: Starwings-Basel-Finanzvorstand Thomas Trümpy ist ein großer Alba-Berlin-Fan und oft bei deren Heimspielen in der deutschen Hauptstadt zu Gast. Die Glienicker und Basler Sportgenossen verstanden sich auf Anhieb gut - und entschlossen sich zu einer Kooperation. Dass die erste Zusammenkunft so fix klappte, freut auch Thomas Trümpy. "Basketball hat in Deutschland einen höheren Stellenwert als in der Schweiz", sagt er.

Auch die Jugendlichen verstanden sich blendend. "Es gefällt uns gut hier, die Leute sind sehr gastfreundlich", sagt Jules Christmann, Spieler der Starwings Basel. Der Glienicker U18-Spieler Vincent Müller findet: "Unsere Mannschaften spielen schon etwas unterschiedlich. Hier haben wir eher ein europäisch geprägtes Systemspiel. Die Schweizer wagen mehr individuelle Aktionen." Wie in der NBA, fügt Müller hinzu, der höchsten Basketballliga der USA.

Die Kooperation steht gerade noch am Anfang. Heute werden die Basler Gäste den Bundestag besuchen und Dienstag wieder in die Schweiz zurückfliegen. Was soll danach geschehen? "Wir hoffen, dass wir noch dieses Jahr den Besuch erwidern können und mit einer eigenen Glienicker Gruppe zum ersten Mal nach Basel fahren", sagt Heiko Rüchel-Machler.

Die Glienicker Jugendlichen müssten dafür zwar einen Eigenanteil bezahlen. Allerdings wolle man sich auch um Fördermittel der Gemeinde und des Kreises bemühen, so Rüchel-Machler.