Busfahrzeiten Thema an der Oberschule

Seelow (MOZ) In den Elternversammlungen in der Seelower Oberschule wird derzeit über den neuen Busfahrplan diskutiert. In der jüngsten Beratung des Bildungs- und Sozialausschusses der Stadt machte Hauptamtsleiter Andreas Scharf deutlich, dass möglicherweise Nachbesserungen nötig sind. Die Schule habe ihrerseits auf veränderte Fahrzeiten reagiert und den Schulbetrieb angepasst. Nur so könne gesichert werden, dass Fahrschüler ihren Bus nach Hause schaffen. Man wolle nach den Gesprächen mit den Eltern mit dem Landkreis und der Busgesellschaft mobus alle Hinweise auswerten und mögliche Veränderungen klären.