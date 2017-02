750 Stunden ehrenamtlicher Einsatz

artikel-ansicht/dg/0/

Zu 15 Brandeinsätzen mussten die Helfer ausrücken. Drei entpuppten sich als Fehlalarm. Im Waldhof Zootzen war durch die dort untergebrachten unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge drei Mal die Brandmeldeanlage mutwillig ausgelöst worden. Außerdem zählte zu den Brandeinsätzen die große Übung auf dem Gelände der Firma Beltec in Fürstenberg, bei der das Zusammenspiel der Einsatzkräfte geprobt und die Rettung von vielen Schwerverletzten simuliert wurde. Die Übung brachte viele neue Erkenntnisse.

Außerdem gab es drei Flächenbrände in Fürstenberg sowie zwei Kleinbrände. Ein heikler Einsatz war ein brennendes Boot mit zwei Passagieren, die zunächst gerettet werden mussten, bevor das Feuer gelöscht werden konnte. Zu sieben technischen Hilfeleistungen wurden die Bredereicher Feuerwehrleute außerdem gerufen. So auch zu einer Türnotöffnung. In der Wohnung fanden die Kameraden eine leblose Person, doch für diese kam jede Hilfe zu spät. Auch der Ausfall einer Abwasserpumpstation rief die Kameraden in Zootzen auf den Plan. Durch eine defekte Pumpe war Abwasser zurückgedrückt worden in den Keller eines Hauses.

Darüber hinaus gab es 16 sogenannte sonstige Einsätze. Dazu zählten auch zwei Ganztags-Ausbildungen. Unter anderem wurde die Rettung über die Drehleiter trainiert und wurden Ölsperren auf dem Röblinsee in Fürstenberg ausgelegt. Das Feuerwerk beim Wasserfest in Fürstenberg haben die Bredereiche Kameraden genauso beaufsichtigt wie diverse Fackelumzüge und die Weihnachtsmärkte in Himmelpfort. Das Aufstellen von Mai- und Weihnachtsbäumen fiel ebenfalls in die Verantwortung der technischen Helfer.

Insgesamt leisteten die 24 Einsätzekräfte, darunter drei Frauen, im vergangenen Jahr 750 Stunden ehrenamtlich. "Eine stolze Zahl", stellte Löschgruppenleiter Andreas Manzel fest. Er dankte den Kameraden und ihren Angehörigen dafür. Der von Sven Schwarzkopff und Max Gerstendörfer geleiteten Jugendwehr gehören fünf Mädchen und vier Jungen an. Sie absolvierten im vergangenen Jahr 20 Dienstnachmittage. Auch die Teilnahme an einem Zeltlager in Alt-Strelitz gehörte dazu. Kritisch merkte Andreas Manzel an, dass das in Bredereiche stationierte Tanklöschfahrzeug in die Jahre gekommen sei und die Stadt über einen Ersatz nachdenken müsse. Häufige Werkstattaufenthalte seien bei dem Fahrzeug unumgänglich.

Fürstenbergs Bürgermeister Robert Philipp (parteilos) wies auf die Sonderrolle der Bredereicher Feuerwehr hin, die oftmals in der Wasserstadt selbst anzutreffen ist. "Wir brauchen sie für unseren Brandschutz und Hilfeleistungen", so Philipp. "Ich danke Ihnen, dass sie zu jeder Tag- und Nachtzeit bereit sind, anderen Menschen zu helfen", betonte Philipp auch im Namen der Stadtverordneten.

Um die notwendige Ersatzbeschaffung eines Tanklöschfahrzeuges finanzieren zu können, habe die Verwaltung beim Land Brandenburg Fördermittel für die kommenden vier Jahre beantragt. Frühestens 2018 sei mit einer Beschaffung eines neuen Fahrzeuges für Bredereiche zu rechnen, darauf wies die für den Brandschutz in der Stadtverwaltung Fürstenberg zuständige Mitarbeiterin, Undine Wunderlich, hin. "Wir sind froh, dass wir die Bredereicher Wehr als Unterstützungsfeuerwehr haben", sagte sie. Dank und Anerkennung sprach Lutz Kornetzky als stellvertretender Stadtbrandmeister den Einsatzkräften in Bredereiche aus. Er dankte aber auch für die ständige Bereitschaft, an den Lehrgängen in der Landesfeuerwehrschule Eisenhüttenstadt teilzunehmen und für die gute Beteiligung an der Großübung bei der Firma Beltec. Um eine ähnliche Übung zu wiederholen, bat er um Vorschläge.

Die Jahreshauptversammlung nutzte die Wehrführung auch für Ernennungen und eine Beförderung. Dabei wurde wieder deutlich, wie wichtig es ist, eine Jugendwehr zu haben. Denn aus dieser sind zwei Mitglieder in die Einsatzabteilung gewechselt. Nach siebenwöchiger Truppmannausbildung bei der Granseer Feuerwehr sind Bennet Ohlrich und Philipp Pohl zu Feuerwehrmännern ernannt worden. Seine Beförderung zum Oberlöschmeister erhielt Sven Schwartzkopff.

Der heute 17-jährige Philipp Pohl trat mit zwölf Jahren in die Jugendfeuerwehr ein. In diesem Jahr werde er sein Abitur machen und wolle der Feuerwehr in Bredereiche treu bleiben.