Wenn Kühe mit Herzdamen feiern

Schöneberg (MOZ) Ein Geheimtipp, ohne Altersgrenzen und Karnevalszeremonien: Im Schöneberger Kulturhaus ließen es am Sonnabend unkonventionelle Karnevalisten ordentlich krachen. Von Beginn an.

Prost ihr Simpsons! Familie Jugelt verkleidete sich als gelbe Figuren der US-Zeichentrickserie "Die Simpsons". Gar nicht so einfach mit den Glubschaugen vernünftig zu sehen. © Stefan Csevi

So manch eine Party braucht ja ein wenig Zeit zum Miteinander warm werden. Anders in Schöneberg. Gegen halb neun sind die Straßen wie leergefegt. Eine einsame Raucherin steht vor der Tür: "Kein Kommentar, noch zu wenig getrunken." Während die Zunge gelockert wird, huscht eine Herzdame durch den Flur. Beate Shead trägt ein selbstgebasteltes Schild bei sich: "Mein Herz schlägt für den Showexpress." Die 69-Jährige verrät: "Der Höhepunkt des Abends." Von wegen Aufwärmen: Im Saal steppt schon jetzt der Bär - oder besser gesagt, die Kühe. In ihren schwarz-weiß-gefleckten Ganzkörper-Kostümen sieht das Ehepaar - Achtung! - Kuhpz tierisch gut aus. "Wir sind das erste Mal hier", sagt Ina. Ob sie auf einen vorderen Platz beim späteren Kostümwettbewerb hoffen? "Nee, davon wussten wir vorher gar nichts", grinst Ortwin.

Während die Pinnower sich an ihrer Bockwurst gütlich tun, animiert DJ Volker aus Stolpe die Gäste: "Ein dreifaches Schöneberg Helau!" - und gleich darauf das Fliegerlied: " Und ich flieg, flieg, flieg..." Nichts mit Büttenreden oder endlosen Witzen. Die Gäste sollen "einfach feiern und Spaß haben", sagt Volkmer Mantei, Vereinsvorsitzender der Dorfgemeinschaft. Schon nach einer halben Stunde seien die Tickets ausverkauft gewesen. Die 150 jungen und alten Ketchup-Flaschen, Polizisten und Super Marios erwarte noch der Schöneberger Showexpress. Lachtränen vorprogrammiert.

Gute Chancen für den Kostümpreis dürften auch die vier gelben Simpsons haben. "Wir haben als Familie schon zweimal den zweiten Platz belegt", sagt Zeichentrickfigur Anja. Zwischendurch lässt DJ Volker eine Rakete starten. "Eins, zwei, drei!" Zwei Schöneberger Pantomimen fliegen begeistert mit. Gut bei der Sache sind auch die 25 freiwilligen Helfer. Bockwurst-, Bierverkauf und die Express-Proben. Auch darauf: Helau!