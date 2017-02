Eine Berliner Göre aus Eberswalde in Bernau

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Ursula Werner spielt seit nunmehr 30 Jahren auf der Bühne des Maxim-Gorki-Theaters in Berlin. Ihre Ausflüge zur großen und kleinen Leinwand sind besonders ehemaligen DDR-Bürgern in Erinnerung geblieben, denn die Schauspielerin ist liebevoll burschikos und zeigte dies auch in ihren Rollen. Am Sonnabend war sie zu Gast in der Interview-Reihe "Schäferstündchen" mit Alexander G. Schäfer in der Stadtbibliothek.