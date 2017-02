Diebesgut unterm Rock versteckt

artikel-ansicht/dg/0/

Hohen Neuendorf (OGA) Zwei 20 und 34 Jahre alte Frauen wurden am Sonnabend um 13 Uhr von anderen Kunden beim Discounter dabei beobachtet, wie sie unter ihren Röcken Waren verstauten. Die informierte Filialleitung hielt die Diebinnen bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei fest.Während der Durchsuchung wurden in Beuteln und Taschen, die in den Röcken eingenäht waren, Lebensmittel im Wert von 190 Euro gefunden. Die beiden Rumäninnen wurden wegen besonders schweren Diebstahls festgenommen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Oberhavel unter 03301 8510 zu melden