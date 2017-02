Hartes Ringen auf den Matten

artikel-ansicht/dg/0/

Hat ihre Gegnerin im Griff: Jessica Matisch vom RSV Hansa 90 (oben) gewinnt gegen Michele Lebe (TUS Hellersdorf) und sicherte sich am Ende Platz 3 in der Gewichtsklasse bis 70 Kilogramm. Der Sieg ging an die Frankfurter Sportschülerin Frances Löhnhardt (L © Michael Benk

Die fünf Frankfurter Trainer hatten in der Brandenburg-Halle ähnlich wie ihre Ringerinnen einen anstrengenden Wettkampftag zu bewältigen. Weil ihre fast 40 Schützlinge teilweise parallel kämpften, kamen sie nicht umhin, oft zwei benachbarte Matten im Blick zu haben, gaben Hinweise, feuerten an. So wie Michael Kothe. Der Stützpunkttrainer pushte Angelina Purschke (weibl. Jugend Jg. 2000-2004/ 52 kg) im Kampf gegen Julia Lukasiak (Nationalteam Polen): "Du musst fighten, konzentriere dich, nimm die Arme raus." Nach vier Minuten hatte die Sportschülerin ihre Gegnerin klar mit 9:4 Punkten besiegt, war völlig erschöpft. Ihre Zwillingsschwester Josefine (56 kg) unterlag fast zeitgleich ihrer ebenfalls polnischen Kontrahentin. Am Abend wurden dennoch beide mit einer Medaille geehrt. Angelina stand in ihrem zwölfköpfigen Feld als Mitteldeutsche Meisterin fest, Josefine wurde im ebenfalls starken Pool mit 16 Aktiven als Dritte geehrt.

In ihrer Altersklasse erkämpften ebenso Rebekka March (43 kg) und Frances Löhnhardt (70 kg) den Meistertitel, Zweite wurde Katharina Gilewitsch (60 kg), Bronze ging weiterhin an Anne-Kathrin Roick sowie Jessica Matisch, die für den RSV Hansa 90 Frankfurt startet, während ihre Trainings- und Schulkameradinnen von Vereinen aus vier Bundesländern kommen. "Mit den Ergebnissen bin ich zufrieden. Die polnischen Ringerinnen haben das Niveau gehoben. Wir wollten harte Kämpfe, auch in Vorbereitung auf die Deutschen Meisterschaften in vier Wochen. Bis dahin müssen einige Ringerinnen noch kleine technische Defizite, zum Beispiel in der Beinabwehr, abstellen", fasst Michael Kothe zusammen.

Bei den Frauen (Aktive/1999 und älter) kamen alle Frankfurter Ringerinnen zu Medaillenehren, auch, weil die Teilnehmerfelder klein waren. "Die Meisterschaft war für sie ein Belastungswettkampf. Wir haben am Sonntag zwei weitere Trainingskämpfe nachgelegt als zusätzliche Belastung in Vorbereitung auf die Deutsche Meisterschaft", so Kothe.

Bei den Jüngsten, den Schülerinnen der Jahrgänge 2005 und jünger, erkämpften Laura Köhler (-38 kg) als Zweite und Gia-Michelle Schübler als Dritte Medaillen für den RSV Hansa. Dass es nicht mehr waren, nimmt Kothe nicht tragisch. "Die Trainer Frank Hirte und Peter Thätner legen in diesem Altersbereich noch mehr Wert auf Athletik, da fehlt den Mädchen Technik, aber sie haben toll gekämpft, einige verpassten eine Medaille knapp".

Besonders gespannt blickte Michael Kebschull auf einige Matten. Gekommen war er in seiner Funktion als Vize-Präsident des Landesverbandes, doch der Blick des Trainers beim Ringer-Club Eisenhüttenstadt ging immer wieder zu den Eisenhüttenstädterinnen, die inzwischen an der Frankfurter Sportschule trainieren. Unter anderem Natalie Berger und Anne Voigt (am Ende Achte in ihren Gewichtsklassen der weiblichen Jugend) sowie Lissy Bielau nach langer Verletzung als Fünfte bei den Aktiven bis 53 Kilogramm. "Ich freue mich, dass alle Drei immer noch ringen, haben sie doch schon im Kindergartenalter damit begonnen", so Kebschull, in dessen Gruppe derzeit 14 Mädchen und Jungen trainieren. Als Funktionär kam er nicht umhin, die gute Organisation der Meisterschaft zu loben. "Es gibt keine Pause, wir haben 20 gut ausgebildete Kampfrichter im Einsatz. Das sind Gründe, warum so viele Landesverbände kommen", nennt er Beispiele.

Auch Mario Balzer, Präsident des gastgebenden RSV Hansa 90 war erfreut: "Die hohe Teilnehmerzahl hat uns angenehm überrascht, wir mussten kurzfristig eine vierte Matte bereitstellen", berichtet er. Bis aus Bayern und Württemberg reisten Vereine aus insgesamt acht Bundesländern sowie mehrere aus Polen an. Überhaupt, so findet Balzer, "beweise die Meisterschaft, dass das Ringen im weiblichen Bereich angekommen ist. Der Nachwuchs ist etabliert. Das stimmt mich optimistisch."

Schon in zwei Wochen sind die Organisatoren wieder gefragt, wenn in Frankfurt die Deutschen Juniorenmeisterschaften der Ringer im griechisch-römischen Stil ausgetragen werden.

Ergebnisse Sportschüler (Aktive):

1. Platz: Serena Bölke (55 kg), Luzie Manzke (63 kg), Jaqueline Eckrath (75 kg/alle RSV Hansa), Eveline Neumann (69 kg), 2. Platz: Peggy Liedtke (48 kg), Lisa Ersel (53 kg), Desiree Schäfer (55 kg), Janny Sommermeyer (63 kg)