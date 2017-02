Dem Spitzenreiter Paroli geboten

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Die Fußballer des FSV Union Fürstenwalde haben trotz couragierter Leistung ihr Heimspiel in der Regionalliga Nordost verloren. In der Bonava-Arena unterlagen sie am Sonntagnachmittag Spitzenreiter FC Carl Zeiss Jena mit 1:2 (0:1).

Lange mussten die Spieler und der zurückgekehrte Aufstiegstrainer Matthias Maucksch auf das erste Punktspiel in diesem Jahr warten. Und sie waren am Ende dicht dran, den Ausgleich gegen den Tabellenführer aus Thüringen und damit eine Sensation zu schaffen. Nach dem Anschlusstreffer von Darryl Geurts acht Minuten vor Abpfiff drängten die Gastgeber vehement auf das 2:2, doch eine große Chance dazu gab es nicht mehr. Die unter Druck geratenen Jenenser kamen aber zu Kontern und hätten fast noch das dritte Tor gemacht. Doch Union-Torwart Daniel Bittner glänzte mit einer seiner Paraden und wehrte den Kopfball des eingewechselten Bedi Buval ab.

Die 906 Zuschauer - Rekordkulisse in dieser Saison in der Bonava-Arena mit vielen Fans aus Jena - sahen ein schnelles und kampfbetontes Spiel, in dem sich der Favorit einer bis zur letzten Minute der Nachspielzeit kämpfenden Gastgeber-Mannschaft gegenüber sah. "Ein verdienter Sieg von Jena. In Sachen Engagement, Laufbereitschaft und kämpferischem Einsatz kann ich meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen", sagt Union-Trainer Matthias Maucksch. "Aber das Zustandekommen der Tore ist alles andere als zufriedenstellend, da haben wir Fehler in der Abwehr gemacht. Doch wir haben dem Spitzenreiter über 90Minuten Paroli geboten. Hut ab vor der Einstellung und Spielweise meines Teams."

Dem pflichtete auch Jenas Trainer Mark Zimmermann bei: "Ich bin erst einmal zufrieden, dass wir das Spiel gewonnen haben. Wir wussten nicht genau, was für eine Fürstenwalder Mannschaft uns erwartet, wie sie aufgestellt ist nach der Rückkehr des Trainers. Wir sind gut aus der Halbzeitpause gekommen und hätten nach dem 2:0 das dritte Tor in der Partie auf gut bespielbarem Rasen machen müssen. So mussten wir am Ende noch mal zehn, 15Minuten zittern."

Das Spiel begann mit achtminütiger Verspätung, da Jena-Fans ein großes Banner über die Fürstenwalder Werbebande gehängt hatten und aufgefordert wurden, dies abzunehmen. Dies geschah nicht - gespielt wurde dann doch. Und das von Beginn an mit hohem Tempo. Das erste Achtungszeichen beim Spitzenreiter setzte Justin Gerlach mit einem Freistoß aus gut 25Metern übers Tor. Die Gastgeber hielten dagegen und kamen selbst zu offensiven Aktionen. So setzte sich der sehr agile Neuzugang Rico Gladrow (13.) schön im Strafraum durch, sein Schuss wurde aber abgeblockt.

Einen großen Aufreger im Union-Strafraum gab es fünf Minuten später, als Schiedsrichter Jacob Pawlowski einen abgerutschten Abwehrversuch eines Fürstenwalders Verteidigers als Rückgabe zu Keeper Bittner wertete und indirekten Freistoß am Fünfmeterraum gab. Jenas Gerlach tickte den Ball zu Timmy Thiele, doch Bittner lief raus und wehrte ab - Gelbe Karte für den Torwart und Wiederholung des Freistoßes sowie anschließend auch wieder eine Parade.

Doch nur wenig später sollte dann doch das Tor für Jena fallen. Nachdem Sören Eismann den Ball an den Pfosten gehämmert hatte, beförderte Firat Sucsuz das abprallende Spielgerät aus 15 Metern ins Netz. Es folgten noch einige Aktionen auf beiden Seiten und die Halbzeitpause. Nach Wiederanpfiff haben die Jenenser den Gastgeber förmlich überrumpelt. Es waren gerade mal 40 Sekunden gespielt, da flankte Gerlach von rechts auf Kapitän Rene Eckardt, der aus zehn Metern verwandelte. Die Gäste bekamen jetzt Oberwasser und dominierten, konnten aber aus ihren Chancen keinen weiteren Vorteil ziehen.

Union-Coach Maucksch reagierte, wechselte zwischen der 59. und 70.Minute mit Christian Mlynarczyk sowie Neuzugang Nils Stettin zwei weitere Offensivspieler ein. Das sollte sich auszahlen. Zunächst parierte Jenas Torwart Raphael Koczor einen Schuss von Martin Zurawsky (75.). Sieben Minuten später war er aber machtlos. Mlynarczyk spielte den Ball auf Siakam, der flankte zu Geurts, der aus etwa sechs Metern mit dem Anschlusstreffer für viel Jubel bei den Fürstenwalder Zuschauern sorgte. Doch ein weiteres Tor und damit der Punkt blieben versagt.

FSV Union Fürstenwalde: Bittner - Yesilli, Süß (70. Stettin), Gröschke, Zwerschke - Wuthe - Gladrow, Karaszewski (59. Mlynarczyk), Zurawsky, Geurts - Siakam

FC Carl Zeiss Jena: Koczor - Kühne, Klingbeil, Gerlach, Slamar - Eismann, Erlbeck, Sucsuz (79. Tuma) - Eckardt (70. Buval) - Bock, Thiele (85. Reimann)

Tore: 0:1 Firat Sucsuz (25.), 0:2 Rene Eckardt (46.), 1:2 Darryl Julian Geurts (82.) - Schiedsrichter: Jakob Pawlowski (Berlin) - Zuschauer: 906