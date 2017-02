Europaweite Mutmacher-Blicke

artikel-ansicht/dg/0/

Lobbyarbeit für den Finowkanal: In acht Fachvorträgen, hier spricht die Vertreterin aus Leipzig, werden beim Symposium in Eberswalde Mutmacher-Beispiele genannt. © MOZ/Thomas Burckhardt

Knapp 100 Tagungsteilnehmer, unter ihnen auch Eberswalder Stadtverordnete mehrerer Fraktionen, waren der Einladung der seit vier Jahren aktiven, mittlerweile 62 Mitglieder zählenden und von Prof. Hartmut Ginnow-Merkert geleiteten Initiative Unser Finowkanal zum dritten Finowkanal-Symposium gefolgt. Acht Fachvorträge wurden im Plenarsaal des Paul-Wunderlich-Hauses gehalten - und simultan ins Deutsche oder ins Polnische übersetzt. "Unsere Vision ist es, durch die wirtschaftliche Ertüchtigung dieses vor fast 400 Jahre eröffneten und damit ältesten noch funktionierenden Kanals Deutschlands Zuzug, Arbeitsplätze und Lebensqualität zu gewinnen", hat der Vorsitzende der Initiative Unser Finowkanal schon zur Eröffnung der wissenschaftlichen Konferenz gesagt. Und auf eine vergleichbare Ausgangslage in Schottland hingewiesen. Dort sei bei Falkirk, einer durch den Niedergang der Schwerindustrie gebeutelten Stadt mit nicht einmal 36 000 Einwohnern, am nur für den Tourismus bedeutsamen Forth and Clyde Canal 2002 ein Schiffshebewerk eingeweiht worden, das durch seine Konstruktion in der Art eines Riesenrades weltweit seines Gleichen suche.

"Auf der World Canal Conference im September vorigen Jahres hat uns Steven Dunlop, der Chef von Scottish Canals, berichtet, dass der Bau 90 Millionen Euro gekostet hat. Die jährlichen Betriebskosten belaufen sich auf eine Millionen Euro", führte Hartmut Ginnow-Merkert aus. Diesen Ausgaben stünden 600 000 Besucher und 26 Millionen Euro Einnahmen pro Jahr entgegen. Mit der Investition seien 400 Arbeitsplätze geschaffen worden.

"Der Blick über den Tellerrand kann helfen, die eigene Sichtweise zu überdenken", sagte Jan König, der Leiter des Amtes für Wirtschaftsförderung und Tourismus im Eberswalder Rathaus. Der Amtsleiter verhehlte nicht, dass die Region vor einer schweren Entscheidung stehe und selbst wenn sie sich zur Übernahme der Schleusen durchringen könnte, einen langen und beschwerlichen Weg vor sich habe. Vor Kurzem hatte die Eberswalder Rathausspitze erstmals belastbare Zahlen vorgelegt, aus denen hervorgeht, dass es die kommunalen Haushalte spürbar belasten würde, die Schleusen zu betreiben und zu sanieren.

Welches Potential gerade im Wassertourismus liegt, verdeutlichte Dieter Hütte, Geschäftsführer der TMB Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH. "Kein Bundesland ist reicher an Binnengewässern", hob er hervor. Mit diesem Pfund werde aus gutem Grund immer umsatzfördernder gewuchert.

Für Leipzig stellte Angela Zabojnik, Leiterin der Abteilung Wasserwirtschaft und Flächenmanagement im Rathaus der 682 000-Einwohner-Metropole, das teilweise noch entstehende Leipziger Neuseenland vor, das Tagebaurestlöcher in Wasserparadiese verwandelt. Und sie sprach von den vorzeigbaren Ergebnissen des zugegeben teuren Beschlusses, Leipzig wieder dem Wasser zu öffnen, indem einst verrohrte Kanäle freigelegt wurden. "Für die Stadtentwicklung war dies eine Initialzündung ersten Ranges", betonte sie. Inzwischen sei deswegen sogar die alte Industriekultur nahezu komplett saniert und biete jede Menge hoch begehrte 1a-Wohnlagen in Ufernähe.

Ähnliches hat sich die Rathausspitze der 360 000-Einwohner-Stadt Bydgoszcz in Polen vorgenommen, die nach Auskunft von Rathausmitarbeiterin Dominika Muszynska-Jeleszynska dabei ist, die Mühleninsel, eine Industriebrache am Bromberger Kanal, in ein touristisches Juwel zu verwandeln. "Wir haben dafür die vergangene EU-Förderperiode genutzt und setzen stark darauf, auch von der neuen Förderperiode zu profitieren", sagte die Vertreterin der Abteilung für Integrierte Stadtentwicklung.

In Niedersachsen sei es gelungen, den von der Schließung stehenden, etwa 15 Kilometer langen Elisabethfehnkanal zu retten, indem der Landkreis Cloppenburg 2015 die baufällige Ostenburger Schleuse für einen Euro vom Bund erworben habe und jetzt auch mit EU-Geldern die 1,7 Millionen Euro teure Sanierung des Bauwerks vorbereite, berichtete Egon Buß von der Bürgerinitiative, die sich für den Erhalt der Wasserstraße einsetzt. "Unsere Erfahrung ist: Dranbleiben lohnt sich", sagte er.