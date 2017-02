Was von den Fahnen übrig blieb

artikel-ansicht/dg/0/

Rostige Relikte: An den Plattenbauten am Bruno-Peters-Berg sind bis heute die Halterungen zu sehen, in denen an Gedenk- und Feiertagen DDR-Flaggen oder rote Fahnen gesteckt wurden.

Wer gewohnt ist, in ehemalige sozialistische Länder zu reisen, bemerkt oft diese Art verrosteter und offener Rohre an öffentlichen Gebäuden, Häusern und Straßenlaternen. Es handelt sich um Fahnenträger, die in Frankfurt unter anderem am Bruno-Peters-Berg zu sehen sind. Die Plattenbauten dieses Viertels gehören zu dem großen Wohnungsensemble Halbe Stadt, das in den Jahren 1972 bis 1978 gebaut wurde. Die Wohnungsbaupolitik dieser Zeit stand für eine neue soziale Politik, die sich vor allem an der Befriedigung der Bedürfnisse der Bevölkerung orientierte.

Anstelle der sehr geringen Bebauung des Geländes entstand ein ganzer Komplex, der eine Verbindung zum Stadtzentrum herstellen sollte. Manfred Vogler, der Stadtarchitekt Frankfurts, betonte diesen Aspekt: "Das Wohngebiet erhält kein geschlossenes Komplexzentrum, sondern wird räumlich auf das Stadtzentrum orientiert". Es handelt sich um Punkthochhäuser sowie 11-geschossige P2 Wohnscheiben, wie hier für den Bruno-Peters-Berg.

Die komplette Rekonstruktion des Geländes führte auch zu einer neuen Organisation des Verkehrs, mit neuen Wegen und Straßen. So wurde 1976 der Bruno-Peters-Berg eingeweiht. Der Name hatte eine hohe Bedeutung für Frankfurts Geschichte. Denn Bruno Peters (1884-1960) war eine Schlüsselfigur in der Meistererzählung der Arbeiterbewegung der Stadt. Sein Name wurde oft in der lokalen Geschichtsschreibung der DDR gewürdigt, vor allem wegen seiner Rolle als Vorsitzender des Frankfurter Arbeiter- und Soldatenrates am Ende des Ersten Weltkriegs. Von Beruf Werkzeugmacher und Mechaniker engagierte sich Bruno Peters in den Gewerkschaften und trat 1908 der SPD bei. Während des Weltkriegs schwamm er mit der Anti-Kriegs-Minderheit und den Spartakisten gegen den Strom, besonders in Frankfurt. Mehrfach wurde er, der seit 1919 Mitglied der Kommunistischen Partei war, von den Nazis verfolgt. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs war der Ingenieur bei der Reichsbahn noch in der SED aktiv.

In "seiner" Straße sind die Fahnenträger auf die Betonsäulen eines Vorbaus fixiert. Flaggen haben in der Geschichte der Arbeiterbewegung seit dem 19. Jahrhundert nicht nur eine dekorative Funktion. Sie sind vielmehr ein Symbol für die Anerkennung der Sache der Arbeiterschaft. Sie mobilisieren die Aktivisten und die Mitläufer und wirken an der Besetzung des öffentlichen Raumes mit.

Der Gebrauch der Fahne verbreitete sich in der Arbeiterbewegung, man kann von einer wahren "Industrie der Fahnen" sprechen (J.F. Fayet). Im stalinistischen Russland fand diese Entwicklung ihren Höhepunkt. Im 19. Jahrhundert war bereits Rot die dominierende Farbe unter den Fahnen des Sozialismus, mit der auf das Blut der Unterdrückten und die sozialen Kämpfe verwiesen wurde.

In den öffentlichen Räumen der DDR spielte auch diese Farbe immer die erste Rolle: Die SED hatte für alle ihre Grundorganisationen rote Fahnen mit jeweiligen Inschriften geschaffen. Viele Massenorganisationen wählten ebenfalls rote Flaggen. Neben der Flagge der DDR waren oft auch auf der Straße einfache rote Fahnen und Wimpel zu sehen. Jetzt übernahmen die Flaggen die Dimension, die Macht zu legitimieren. Hermann Matern, alter Kämpfer und Mitglied des Politbüros, drückte es so aus: "Die rote Fahne war stets das Zeichen des Kampfes der unterdrückten Arbeiter gegen ihre Ausbeuter und ist heute bereits in vielen Ländern das Banner des Sieges der Werktätigen geworden" (1952). Darüber hinaus trugen rote Fahnen in der DDR bildliche Darstellungen von Personen, wie des Präsidenten Wilhelm Pieck oder von Ernst Thälmann, was vorher in der deutschen Arbeiterbewegung nicht üblich gewesen war.

Bei den Gedenkfeiern, Staatsfeiertagen, Parteitagen und Festspielen fiel den Fahnen - getragen oder fixiert - eine wichtige Rolle zu. Üblich war bei diesen Gelegenheiten die Beflaggung öffentlicher Gebäude, Häuser und Straßen, daher unsere heutige "Spur" auf dem Bruno-Peters-Berg. Solche Standardfahnen für Gebäude wurden aus Dederon oder Baumwollgewebe hergestellt.

Alle diese politischen Veranstaltungen wurden im Voraus präzise geplant. Die Gestaltung und die Ausschmückung des öffentlichen Raums waren detailliert vorgesehen. In den Archiven findet man oft Entwürfe und Aufzeichnungen mit den Plätzen für Fahnen und Wimpel, und manchmal sogar die Farbgebung dazu.

Tatsächlich strukturierte die Präsenz der Fahnen auch den Alltag in der DDR, bei den Fahnenappellen in der Schule oder während des Ferienlagers, bei den Werktätigen und Organisationen, zum Beispiel mit den Auszeichnungsfahnen oder Wanderfahnen, die für hervorragende Leistungen temporär verliehen wurden. Viele davon sind jetzt Sammlerstücke geworden, aber die Befestigungen sind noch kleine öffentliche Zeugnisse dieser von Emotionen und Symbolen getragenen politischen Mobilisierung der Bevölkerung.