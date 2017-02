artikel-ansicht/dg/0/

Reichenow (MOZ) Abseits der separaten Jubiläumsgala für geladene Gäste eine Woche zuvor (MOZ berichtete) hat der HSCC nun noch einmal an den zwei Abenden zum Abschluss der 33. Saison in der Narrenscheune so richtig aufgetrumpft. Am Freitag wie am Sonnabend wurden dabei immer wieder Vereinsmitglieder geehrt - selbst unter den Fünkchen, neben Mini-Mariechen Ronja Loter (5) nicht nur beim Alter, sondern auch als Formation die Jüngsten in der HSCC-Familie, sind die ersten nun schon fünf Jahre dabei. Dass bei den Funken einige mit 13 Jahren Mitgliedschaft schon "Rosenhochzeit" mit dem Verein feiern, wie es Präsident Christian Kalies immer mit den Ehe-Jubiläen verglich, ist mit Blick auf das junge Alter auch kaum zu glauben.

artikel-ansicht/dg/0/1/1555336/

Manchmal sind es berufliche Gründe oder Schwangerschaften, die zumindest zum Pausieren zwingen. Oder ein Umzug ins Ausland zum kompletten Ausstieg. Extra aus der Schweiz war aber eine ehemalige Damenballett-Tänzerin am Freitag angereist. Und von den derzeit Aktiven macht zwar Stephanie Kurpisch sonst als Sängerin gerade Bühnenpause, ist aber als "Stimme des HSCC" nicht nur mit der Vereinshymne im Einsatz. Und Monique Röder, im sichtbaren Kugelbauch ein womöglich neues Mini-Mariechen tragend, trainiert nicht nur die "Hopfendohlen" als neue Männerformation, sondern tanzt noch immer, wenngleich reduziert in der Belastung, bei der Showgarde mit. Die blickte auf ihr mittlerweile beachtliches Repertoire an Tänzen ebenso mit einem Medley zurück wie Funkengarde, Funken und Fünkchen.

Ramona Watzke ist nicht nur seit drei Jahren als Erna Schramm in Wort und Gesang dabei, sondern tanzt ebenfalls bei den Damen mit. Die hatten nun neben ihrem Ausflug in den Märchenwald auch als einzige Formation einen Blick 33 Jahre voraus in die Zukunft mitgebracht. Was die Omas da erlebten, war durchaus eine Satire auf das heutige Pflegesystem. "Der HSCC ist Herzenssache - das nimmt man euch sofort ab", sagte der Altreetzer Präsident Matthias Steuck, der ebenso wie Uwe Bahr vom NCC aus Neuenhagen noch den Kollegen zum Jubiläum gratuliert.